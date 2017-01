A magyar kultúra napja - Galánta

2017. január 22. 18:25

Átadták a díjazottaknak a Csemadok 2016-os elismeréseit - a felvidéki magyarság legnagyobb kulturális-közéleti szervezetének - a magyar kultúra napja alkalmából tartott országos rendezvényén Galántán vasárnap.

A helyi Városi Művelődési Központban tartott ünnepi rendezvényen a Csemadok - korábban Életfa díjnak nevezett - életműdíjai mellett a szervezet Közművelődési díjait, valamint a Gyurcsó István-díjat is átadták.



Bárdos Gyula, a Csemadok elnöke elmondta, hogy a szervezet tavalyi évét a tisztújítás és a korszerűsítés jellemezte. Kiemelte: a Csemadok - kisebbségi szervezetek közül elsőként - megkapta az Európai Parlament (EP) által odaítélt Európai polgári díját.



Bárdos Gyula arról is beszélt, hogy 2017 őszén megyei választások várnak a felvidéki magyar közösségre. Kiemelte: rendkívül fontos, hogy a magyar közösség mind nagyobb számban vegyen részt a voksoláson és a lehető legtöbb magyar embert juttasson a megyei tisztségekbe, akik majd nemcsak a közösség megtartásáért tesznek, hanem annak fejlődéséért is.



"Kitartó hittel, elszánt nemzeti lélekkel nincs elérhetetlen cél" - fogalmazott a magyar kultúra napján rendezett ünnepségen Grezsa István, a Miniszterelnökség határon átnyúló beruházások ellenőrzéséért felelős miniszteri biztosa, aki az ifjúság önazonosságát a szülőföldön magyarként való megmaradás alapkérdésének nevezte. Rámutatott: a magyar kisiskolások számának növeléséhez elengedhetetlen az óvodák megújítása, aminek eszköze a Kárpát-medencei magyar óvodaprogram lesz, amelynek kiemelt haszonélvezője a Felvidék, ahová a program keretében 7 milliárd forint kerül.



"Ez a program nemcsak az épületeken, hanem a gyermeki lélekben is nyomot fog hagyni, ugyanis nem mindegy, hogy Világszép Nádszálkisasszonyról, vagy Jánosíkról álmodik-e egy gömöri emberpalánta" - mondta Grezsa István, aki szerint sikeres felvidéki magyarság nélkül nincs sikeres magyar nemzet.



A felvidéki magyar közösségért a kultúra terén kifejtett, egész életen át tartó tevékenységért adományozott Csemadok életműdíjakat az idén Böszörményi István helytörténész, Korintus László zenepedagógus, illetve Lázár Erzsébet, Lázár Ferenc, Miklós Ferenc és Pék Éva pedagógusok kapták.



A Csemadok Közművelődési díjait Baloghné Domonkos Malvin, Keszeg István, Szamos Zsuzsanna és Vankó Ferenc vehette át. A 2016-os évért járó Gyurcsó István Közművelődési Díjat pedig Végh Lászlónak, a Bibliotheca Hungarica Alapítvány alapítójának, a Fórum Intézet munkatársának ítélték oda.

MTI