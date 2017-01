A magyar kultúra napja - Hódmezővásárhely

2017. január 22. 18:27

Borsos Annamária zongoraművész-tanár és Kovács Zsuzsa színművész kapta idén a hódmezővásárhelyi önkormányzat alapította Bessenyei Ferenc Művészeti Díjat.

Az elismeréseket B. Élthes Eszter, Bessenyei Ferenc özvegye és Almási István (Fidesz-KDNP) polgármester adták át a hódmezővásárhelyi születésű, kétszeres Kossuth-díjas színművész nevét viselő művelődési központban rendezett gálaműsoron vasárnap.



A hódmezővásárhelyi önkormányzata 2008-ban alapította meg a Bessenyei Ferenc Művészeti Díjat. A város díszpolgáráról elnevezett elismerést minden esztendőben az amatőr és hivatásos színjátszás, népdal, magyar nóta, instrumentális zene, kórus, néptánc, vers- és prózamondás területeiről jelöltek közül két személy, illetve csoport érdemelheti ki.



Borsos Annamária ötéves korától zongorázik, azt követően döntött véglegesen a zenei pálya mellett, hogy középiskolás korában kétszer is aranyérmet nyert a gyulai Erkel-diákünnepségen. Pedagógiai és művészi munkája 1973 szeptemberében Csongrádon indult. Öt esztendő után tért vissza szülővárosába, ahol 38 éve tanítja a zongorista növendékeket. Pedagógiai és művészi munkájáért számos elismerést és kitüntetést kapott, köztük zongorakíséretért és tehetséggondozásért 2008-ban a Péczely Attila-díjat.



Kovács Zsuzsa a Szegedi Balettiskolában végzett zongora és ének szakon. 1960-ban Debrecenbe szerződött, majd két év múlva Szegeden folytatta pályáját. Tehetségét Vámos László rendező is felismerte, aki 1968-ban a Budapesti Operettszínházhoz szerződtette, amelynek a mai napig tagja. Az operettirodalom szinte valamennyi szubrett-szerepét megkapta, emellett számos musicalben is láthatta a közönség. A Hegedűs a háztetőnben Bessenyei Ferenc partnereként Tevje második lányát, Hodelt alakította. Rendezőként is sikereket aratott. Munkáságát a többi közt Jászai Mari-díjjal ismerték el, színpadi pályafutásának ötvenéves jubileuma alkalmából, 2010-ben pedig megkapta Budapesti Operettszínház Életműdíját.

MTI