Le Monde: Donald Trump továbbra is kampányol

2017. január 22. 18:31

A hétvégi francia lapok szerint Donald Trump új amerikai elnök beiktatási beszédében elsősorban a saját választóihoz beszélt, és nem is próbált meg összefogást hirdetni.

A balliberális Le Monde szerint "Donald Trump szerepet váltott, de továbbra is kampányol". A "különösen durva kampány és barokkos hatalomátadás után az új amerikai elnöknek alkalma lett volna összefogást hirdetnie, ő azonban továbbra is a választók azon 46 százalékához beszélt, akik megválasztották" - vélte a lap. A Le Monde arra is felhívta a figyelmet, hogy Donald Trump protekcionista beszédet tartott, ami korábban összeegyeztethetetlen lett volna nemcsak a leköszönt demokrata adminisztrációval, hanem a hagyományos republikánus nézetekkel is.



A konzervatív Le Figaro szerint Donald Trump "harcot és forradalmat" hirdetett azzal, hogy a hatalmat a népnek kívánja visszaadni. A fővárosi Le Parisien is úgy vélte, hogy az új amerikai elnök "háborús hangvételű" harcias beszédet tartott, "populista hangnemben". A lap azt is kiemelte, hogy az új amerikai elnök "agresszivitása egyszerre erős és védelmező".



A baloldali Libération arra hívta fel a figyelmet, hogy az Egyesült Államok 45. elnöknek beiktatási beszéde "a kampánynyilatkozatokkal egyenes irányú volt" és a történelemkönyvekben úgy szerepel majd, mint az "az Egyesült Államok történelmének legkevésbé összefogó" beszéde.

MTI