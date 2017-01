Iohannis is megjelent a közkegyelem elleni tüntetésen

2017. január 22. 18:50

Országszerte tüntetők vonultak utcára Románia nagyvárosaiban vasárnap a szociálliberális kormány közkegyelmi tervezete és a büntetőtörvénykönyv módosítása ellen tiltakozva, a bukaresti tüntetők között a tervezeteket nyíltan bíráló Klaus Iohannis államfő is megjelent.

A fővárosi Egyetem-téren összegyűlt csaknem tízezer ember éppen a két kilométernyire lévő kormányszékház felé indult, amikor megérkezett közéjük Iohannis, aki szerdán a kormányülésen való bejelentetlen részvételével próbálta megakadályozni, hogy a kabinet társadalmi vita nélkül módosítsa a büntetőjogot.



A tüntetők - akik szerint a kormánytöbbség nem a börtönök túlzsúfoltsága miatt akarja módosítani a büntetőjogot, hanem így akar mentőövet dobni a korrupcióval gyanúsított politikusainak - hangos éljenzéssel fogadták az elnököt.



Iohannis egy ideig együtt menetelt a tüntetőkkel, de szónoklatot nem intézett hozzájuk. A körülötte összegyűlt újságíróknak azzal magyarázta jelenlétét: a tüntetőkhöz hasonlóan őt is felháborítja az, hogy a bűnvádi politikus eljárás alá vont politikusok "klikkje" meg akarja változtatni a büntetőjogot és gyengíteni próbálja a jogállamiságot.



"Elfogadhatatlan, hogy a jogszabályok módosításával mossák tisztára a törvénysértő politikusok százainak dossziéit, hogy aztán tovább folytassák a törvénytelenségeket" - hangoztatta Iohannis, aki mintegy negyed óra múltán távozott.



A romániai tüntetések már szerdán elkezdődtek, aznap, amikor a kormány - Iohannis átláthatóságot sürgető fellépése nyomán - nyilvánosságra hozta a büntetőjog megváltoztatását célzó tervezeteit. Azóta naponta voltak kisebb demonstrációk, de a közkegyelem ellenzői vasárnapra időzítették a legnagyobb, összehangolt megmozdulásukat.



Vasárnap nemcsak Bukarestben, hanem az ország csaknem valamennyi nagyvárosában tüntetők vonultak utcára. A hírtelevíziók beszámolói szerint Kolozsváron és Temesváron is több ezren vonultak utcára a fővárosban pedig - mire a menetoszlop a kormány elé ért - a legtöbb hírforrás szerint a tüntetők száma meghaladta a 15 ezret.



Vasárnap a külföldön élő románok is tüntetéseket szerveztek Franciaországban, Olaszországban, Angliában, Dániában és Norvégiában, ahol több tucatnyi demonstráló vonult utcára a bukaresti szociálliberális kormány közkegyelmi tervezete ellen tiltakozva.



Romániában a szociálliberális kormányoldal közkegyelmet hirdetne az öt évet meg nem haladó szabadságvesztéssel sújtott elítéltek egy részének a börtönök túlzsúfoltságára hivatkozva. A tervezeteket és főleg azok közvita nélküli, rajtaütésszerű elfogadásának kísérletét élesen bírálta a jobboldali ellenzék. A héten az Egyesült Államok bukaresti nagykövete és a romániai igazságszolgáltatás valamennyi csúcsszerve a büntetőjog megváltoztatása, a törvény szigorának enyhítése ellen foglalt állást.

MTI