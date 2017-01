Összefogtak a szenátorok a szankciók védelmére

2017. január 22. 21:10

Republikánus és demokrata párti szenátorok egy csoportja olyan törvényjavaslaton dolgozik, amellyel elejét vennék annak, hogy Trump elnök a kongresszus döntése nélkül feloldjon Oroszország elleni szankciókat.

Donald Trump néhány nappal ezelőtt arról beszélt, hogy amennyiben Moszkva kész lenne csökkenteni atomfegyvereinek számát, akkor ő cserében feloldaná az Oroszország ellen hozott szankciók egy részét. Erre reagálva fejtette ki szenátorok egy csoportjának elképzelését John McCain arizonai republikánus és Chuck Schumer New York-i demokrata párti szenátor vasárnap délelőtt egy televíziós vitaműsorban.



A két szenátor az ABC televízió "A Hét" című műsorában, külön-külön nyilatkozva erősítette meg, hogy ellenzi a szankciók akár egy részének is a feloldását s nemsokára előterjesztik azt a törvénytervezetet, amely ezt meg is akadályozná. Az erőfeszítést, azaz a törvénytervezete a marylandi demokrata párti Ben Cardin és a dél-karolinai republikánus Lindsey Graham szenátor is támogatja.



"Ha visszavonnánk szankciókat, azzal azt mondanánk Oroszországnak, hogy folytassa csak, és továbbra is bátran avatkozzon be a választásainkba, és ez üzenetet jelentene Kínának és Iránnak is" - fogalmazott Schumer szenátor, aki a szenátus demokrata párti frakciójának vezetője is. A szenátor reményét fejezte ki, hogy a törvényjavaslat kétpárti támogatást kap majd.



McCain szenátor nem csupán szankciók visszavonását ellenzi, hanem egyenesen új szankciókat tartana kívánatosnak Moszkva ellen. Az arizonai politikus kifejtette, hogy még több szankcióra lenne szükség Oroszország ellen. Majd hozztette: "ha nem oldjuk fel ezeket a szankciókat, sőt, nem bővítjük őket, akkor ezzel felbátorítjuk Vlagyimir Putyint, aki háborús bűnös".



McCain arról is beszélt, hogy őt mélyen aggasztja az amerikai-orosz viszony, s úgy gondolja, hogy az elnök mellett dolgozó nemzetbiztonsági csapatot hasonló aggodalmak töltik el. "Az oroszok háborús bűnöket követtek el. Amikor a szíriai Aleppóban célzottan kórházakat támadsz, ártatlan férfiakat, nőket és gyermekeket mészárolsz le, akkor háborús bűnöket követsz el" - fogalmazott McCain szenátor az ABC televízióban.

MTI