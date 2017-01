Nők menete: Trump szerint működik a demokráca

2017. január 22. 22:09

A demokrácia működéseként értékelte Donald Trump az Egyesült Államokban szombaton tartott "nők menete" tüntetéssorozatot. Az elnök vasárnap Twitter-üzenetekben reagált az előző napi, világszerte több mint egymillió embert megmozgató tiltakozó megmozdulásokra.

Első bejegyzésében az elnök szarkasztikusan megjegyezte: "azzal a benyomással néztem a tüntetéseket, hogy éppen most volt egy választás. Ezek az emberek miért nem szavaztak? A celebek károsak".



Az ezt követő üzenetben már másként fogalmazott. "A békés tüntetések demokráciánk egyik próbáját jelentik. Akkor is, ha nem mindig értek egyet, elismerem az emberek jogát véleményük kifejezésére" - írta második Twitter-bejegyzésében az új amerikai elnök.



A különböző nőjogi szervezetek és csoportok által szervezett megmozdulásra szombaton az Egyesült Államok több szövetségi államából érkeztek résztvevők az amerikai fővárosba. A tüntetők a Capitolium előtti hosszú téren, a Mallon gyülekeztek, sokan Hillary Clinton vesztes demokrata elnökjelöltet támogató táblákat tartottak a kezükben, mások Trump-ellenes jelszavakat skandáltak, de a legtöbben az abortusz jogának megtartása mellett síkraszálló táblákat emeltek a magasba. Akadtak olyanok is, akik a klímaváltozás elleni küzdelem fontosságáról beszéltek amerikai televíziós tudósítóknak. A sokféle céllal érkező tüntetőket egyetlen dolog tartotta össze:, mégpedig a Trump-ellenesség.



Egy harmadik, ugyancsak vasárnapi Twitter-üzenetben Trump kiemelte a beiktatás televíziós nézettségét. "31 milió ember nézte a beiktatást, 11 millióval többen, mint négy évvel ezelőtt" - írta.



A Nielsen közvéleménykutató szombati közlése szerint 30.6 millió amerikai követte a televíziós képenyők előtt a beiktatási ceremóniát, többen, mint 2013-ban Barack Obama második beiktatását. Akkor 20.6 millióan figyelték az ünnepségeket. Obama első beiktatásakor a felmérések 38 millió nézőről számoltak be. A rekordot Ronald Reagan tartja, akinek első elnöki beiktatását 42 millióan követték a tévéképernyők előtt.

MTI