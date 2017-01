A magyar kultúra napja - Székesfehérvár

2017. január 22. 22:36

Somogyi Győző 127 festményét, valamint Párkányi Raab Péter 66 fotográfiáját vonultatja fel A Döntés című kiállítás, amely vasárnap délután nyílt meg a Szent István Király Múzeum Csók István Képtárában Székesfehérváron.

Tóth Norbert, a tárlat kurátora hangsúlyozta, hogy a kiállítás arra az erkölcsi és morális kérdésre keresi a választ, mellyel minden egyénnek, nemzetnek szembe kell néznie: dönteni a szépség, jóság, igazság, szentség, vagy a megalkuvásokba kényszerítő vétkek és kísértések között. A kettő között a halogatások, kifogások, magyarázkodások világa létezik, csak innen kilépve lehet dönteni, és a magyar jövőt építők, vagy az azt lebontók oldalára állni - tette hozzá. Kiemelte: a tárlat úgy keres választ a magyar kultúra megőrzésére, hogy "évezredes nemzeti válaszokból építkezve hozza döntéshelyzetbe a látogató közösségeket".



Cser-Palkovics András polgármester az olaszországi busztragédiára utalva azt mondta: most nem lehet a megnyitó napja ünnep, miközben a hit különböző szimbólumait felvonultató kiállítás kapaszkodókat adhat. Azt kívánta, hogy a tárlat az élet döntéseihez, a jó és a rossz közötti választáshoz nyújtson mindenkinek segítséget.



Kulcsár Mihály múzeumigazgató Székesfehérvár történelmének kutatójaként a tárlat fehérvári vonatkozásait emelte ki, köztük a királyi város ezeréves történelme során a városban megtartott országgyűléseket, a királyi ítéleteket.



A sötét térben berendezett kiállítás egy utazást szimbolizál a hősök dicsőségét hirdető történelmi alakok (Somogyi Győző alkotásai) és a fenevad félhomályban felsejlő 66 képmása (Párkányi Raab Péter fotói) között. Az innovatív fény- és illathatásokkal kísért tárlat szakrális középpontjában egy régi kápolnát idéző, fényben úszó tér áll, amelynek belsejében az Árpád-ház Somogyi Győző által megfestett szentjei láthatóak.



A Döntés című kiállítás április 30-ig látogatható, a tárlat idejére a múzeum vasárnap is nyitva tart. A szervezők alkotói tárlatvezetésekkel, beszélgetésekkel és előadásokkal, valamint ingyenes hétvégékkel is várják az érdeklődőket. Programokat szerveznek a kiállítás népszerűsítésére a határon túl is, például Zentán, Kassán és Ungváron.

