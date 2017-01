Szabó T. Anna nyerte a XX. Magyar Drámaíró Versenyt

2017. január 22. 23:42

Szabó T. Anna nyerte el a legjobb drámáért járó fődíjat a XX. Magyar Drámaíró Versenyen, amelyet a Budaörsi Latinovits Színházban rendeztek meg a hétvégén a magyar kultúra napjához kapcsolódva. A legjobb előadás közönségdíját Pataki Éva kapta.

A két év kihagyás után idén ismét megrendezett játékos megmérettetésen - a verseny történetében először - három írónő, Szabó T. Anna és Pataki Éva mellett Mezey Katalin vállalta, hogy a Nők Lapja következő számából kisorsolt cikk alapján egyetlen éjszaka alatt egyfelvonásos darabot ír.



Az Igazságügyi rovartan című írás felidézi, hogy Kínában már az 1200-as években az igazságszolgáltatás szolgálatába állították a rovarokat: egy gyilkossági ügyben a véres sarlóra gyűlő legyek segítségével azonosították az elkövetőt.



A szombat esti témasorsolás után a próbák vasárnap 10 órakor kezdődtek, az előadások megszületését a közönség is végigkövethette egészen az esti előadásokig.



Szabó T. Anna A szecsuáni hóhérok című darabja, amely elnyerte a Tarján Tamás vezette zsűritől a legjobb drámának járó szakmai díjat, egy gyilkosság története. Egy Szecsuán nevű boltban játszódik, ahol mindent lehet kapni, még azt is amit nem, például "kínai harci sarlót". A darabot Csiszár Imre állította színpadra, akinek a legjobb rendezés díját ítélte a zsűri. Az előadásban nyújtott alakításáért Bregyán Péter megkapta a legjobb férfi mellékszereplőnek, Fenyő Iván pedig a legjobb férfi főszereplőnek járó elismerést.



A legjobb előadás - közönségszavazatok alapján odaítélt - díját Pataki Éva a Sarló és... című darabjáért vehette át. A darabot, amely egy sarlós sorozatgyilkosról szóló sorozathoz meghirdetett forgatókönyvíró-válogatásra viszi el a közönséget, Berzsenyi Bellaagh Ádám rendezte, és két szereplőjét is díjazták: a legjobb női mellékszereplő díját Rák Kati, a legjobb női főszereplőét pedig Takács Kati vihette haza.



Mezey Katalin A lódarázs címmel egy család mesékkel tűzdelt történetét írta meg, amelyben egy rovargyűjteményből elszabadult lódarázs csípése okoz szokatlan bonyodalmat. A Szabó K. István rendezte előadásban nyújtott játékáért Csongrádi Kata a szervező XXI. Század Magyar Drámájáért Alapítvány, Bohóczki Sára pedig az Elegant Design különdíját kapta meg.



A versenyt először rendezték meg Budaörsön, de mint Linka Ágnes, a szervező XXI. Század Magyar Drámájáért Alapítvány művészeti vezetője az MTI-nek korábban elmondta, reményeik szerint a megmérettetés állandó helyet kaphat a Budaörsi Latinovits Színházban, ahol minden évben a magyar kultúra napján rendeznék meg.

MTI