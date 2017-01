Rendhagyóan zárul a tömeges szavaló akció

2017. január 22. 23:55

Több száz ember mondta együtt a Himnuszt a ceglédi református Nagytemplomban a magyar kultúra napján. Az Együtt szaval a nemzet című programba bárki bekapcsolódhat az interneten. A rendezvényt idén rendhagyó módon Kossuth Lajos egyik beszéde zárja.

Negyedik alkalommal rendezték meg a magyar kultúra napján az Együtt szaval a nemzet című eseményt. Idén az akciónak a ceglédi Református Nagytemplom és a város főtere ad helyet. A Pest megyei település a békési Szarvastól vette át a stafétát, amely 2016-ban volt a rendezvény központja.

A program idén is a Himnusz versszakaival indult, és a reformáció évéhez kapcsolódva Füle Lajos Tégy, Uram, engem áldássá című versével, valamint a Kossuth-nótával folytatódik. A rendezvényt idén rendhagyó módon Kossuth Lajos 1848. szeptember 24-én elmondott híres ceglédi toborzó beszéde zárja. A szavalatokat 2017-ban is Jordán Tamás színművész és rendező vezényli, a rendezvény aYoutube videómegosztó portálon, valamint a közmédiában is követhető.

A Himnuszt délben több száz ember szavalta a ceglédi templomban. Fórizs Zoltán főszervező az M1-en elmondta, az interneten keresztül öt kontinensen bárki bekapcsolódhat a kezdeményezésbe.

Hangsúlyozta, a kezdeményezés támogatottsága Magyarországon és a Kárpát-medencében, illetve a külföldön élő magyar közösségek körében is. Az elmúlt időszakban 1-1,2 millióan vettek részt ezen az ünnepen, és szavalták másokkal közösen a Himnuszt, valamint két további választott verset.

Fórizs Tibor szerint külföldön idén száz-kétszáz közösség kapcsolódik be a Himnusz szavalásába, Magyarországon pedig négy-ötszázezer ember csatlakozása várható.

hirado.hu - M1