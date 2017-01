Trump: Az Egyesült Államok megújítja mély kötődését

2017. január 27. 22:23

Megerősítette,a NATO melletti elkötelezettségét az amerikai elnök és a brit kormányfő. Donald Trump és Theresa May Washingtonban folytatott tárgyalásokat pénteken a NATO és Oroszország témaköre mellett a terroizmus elleni küzdelemről és a kétoldalú kapcsolatokról.

A Fehér Házban tartott, mintegy egyórás megbeszélés utáni közös sajtóértekezletén Trump és May mindenekelőtt az atlanti szövetség melletti elkötelezettséget emelte ki.



Trump - miután köszöntötte első, legmagasabb rangú külföldi vendégét - leszögezte: "ma az Egyesült Államok megújítja mély kötődését" Nagy-Britanniához. Elmondta, hogy a megbeszélésen a két ország politikai, katonai, pénzügyi és kulturális kapcsolatait vitatták meg. Hangsúlyozta, hogy Washington nemcsak megújítani, hanem elmélyíteni is szeretné viszonyát Londonnal, s a jövőben szoros együttműködésre törekszik az Egyesült Királysággal.



Theresa May bejelentette: II. Erzsébet királynő hivatalos látogatásra hívta meg az amerikai elnököt és a first ladyt, és a meghívást Donald Trump el is fogadta. Hangsúlyozta, hogy országa és az Egyesült Államok egységes a NATO iránti elkötelezettségében, s ezt az elkötelezettséget Donald Trump a találkozón meg is erősítette. May utalt arra, hogy a megbeszéléseken szóba került a terrorizmus, kivált az Iszlám Állam nevű terrorszervezet elleni küzdelem, s fontosnak nevezte, hogy a terroristák ellen a kibertérben is felvegyék a harcot. Hangsúlyozta, hogy az Egyesült Királyság szerint a NATO-t megfelelően fel kell szerelni e kiberháború megvívásához.



Donald Trump beszélt az Oroszországhoz fűződő viszonyról, kifejtve, hogy "ha sikerülne jó viszonyt kialakítani Oroszországgal, azt "Kína pozitívan fogadná". Ugyanakkor a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel szombaton folytatandó telefonbeszélgetését és az Oroszország elleni szankciókról kialakított álláspontját firtató kérdésre csak annyit mondott: még túl korai megvitatni a szankciók ügyét.



Theresa May ezzel szemben nagyon határozottan állást foglalt a szankciók fenntartása mellett mindaddig, amíg Moszkva nem teljesíti a minszki egyezményben rögzített kötelezettségeket. May fontosnak tartotta hangsúlyozni azt is, hogy van olyan, hogy nem ért egyet Trump elnökkel, de "a különleges viszony azt jelenti, hogy a vita nyílt és őszinte". De leszögezte azt is: az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok sok területen egyetért egymással.



A brit kormányfő elhárította azokat a kérdéseket, amelyek az amerikai-mexikói határon építendő falra vonatkoztak, mondván, ez az Egyesül Államok és Mexikó ügye. Trump azonban - aki pénteken reggel hosszas, csaknem egyórás telefonbeszélgetést folytatott a mexikói elnökkel - válaszolt a kérdésre, s úgy fogalmazott: "nagyon erőteljes voltam Mexikóval", és hozzátette, hogy kereskedelmi ügyekben Mexikó "többé nem ver péppé bennünket". De leszögezte azt is, hogy folytatni kívánja a tárgyalásokat Mexikóval.



Szintén kérdésre válaszolva megerősítette, hogy szerinte a kínzásos vallatási módszerek hasznosak, de ezt az egész ügyet majd a védelmi miniszterre bízza. Ismeretes, hogy James Mattis védelmi miniszter ellenzi a kínzást.



Egy kérdésre válaszolva Trump cáfolta, hogy gyakran változtatna álláspontján. Ennek kapcsán brit vendége előtt a Brexit, vagyis vagyis az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból való kilépése ügyét hozta fel. Hangsúlyozta, hogy mindig is a kilépés híve volt, majd közvetlenül Theresa Mayhez intézve szavait azt mondta, hogy "a Brexit csodálatos dolog lesz az Ön ország számára".

MTI