Trump szombaton telefonon beszél

2017. január 28. 08:57

Donald Trump amerikai elnök szombaton telefonon beszél majd több ország vezetőjével, így Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, Abe Sindzó japán kormányfővel, Angela Merkel német kancellárral, Francois Hollande francia elnökkel és Malcolm Turnbull ausztrál miniszterelnökkel - erősítette meg pénteken az elnöki hivatal

A közlemény nem tér ki arra, hogy miről fognak tárgyalni.



Az új amerikai elnök és az orosz államfő telefonbeszélgetésére közép-európai idő szerint este hatkor kerül sor, és részt vesz benne Mike Pence alelnök is.



Pénteken a Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov is megerősítette az amerikai média értesülését a szombati megbeszélésről, de pontos időpontot nem mondott. Hozzátette azonban, nem várható, hogy a két elnök első telefonbeszélgetésén szó lesz a két ország kapcsolatait érintő valamennyi kérdésről.



A két ország viszonya Barack Obama előző amerikai elnök második ciklusa alatt a hidegháború óta nem látott mélypontra süllyedt. Washington az ukrajnai és a szíriai beavatkozás és az emberi jogok oroszországi helyzete miatt bírálta Moszkvát, emiatt szankciókat is bevezetett vele szemben. Majd az elnökválasztás után az Egyesült Államok nyíltan azzal vádolta meg az orosz vezetőket és személyesen Vlagyimir Putyint, hogy beavatkozott a tavaly novemberi elnökválasztásba, hogy ne Hillary Clinton demokrata párti jelölt, hanem Trump győzzön. Ezt Moszkvában többször visszautasították.



Donald Trump már a kampányában világossá tette, hogy javítani szeretné az Egyesült Államok és Oroszország viszonyát.

MTI