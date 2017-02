Több mint 6 millió forinttal növelte vagyonát az államfő

2017. január 31. 23:40

Áder János köztársasági elnök a kedden nyilvánosságra hozott vagyonnyilatkozata szerint 2016-ban több mint 6 millió forinttal növelte megtakarításai összértékét az előző évi mintegy 4 millió forintos vagyongyarapodás után.

Az államfői hivatal honlapján közzétett dokumentumból kiderül, Áder János kizárólag köztársasági elnöki tisztségéből eredően tesz szert jövedelemre. A vagyonnyilatkozat szerint euró alapú életbiztosításának értéke idén 6500 euróval (mintegy 2 millió forinttal) növekedett, jelenlegi értéke pedig így alig kevesebb mint 117 ezer euró (36 millió forint).



A köztársasági elnök emellett tavaly megduplázta forint folyószámláján 2015-ben vezetett 4,6 millió forintos megtakarítását. Tartós befektetési értékpapírszámláján ugyanakkor továbbra is mintegy 2,5 millió forintot tárol, befektetési jegy formájában pedig még mindig 28 ezer euróval és kevesebb mint 3 ezer amerikai dollárral rendelkezik (utóbbi kettő összértéke mintegy 9,5 millió forint). Áder János a felsoroltakon kívül megtartotta két éve vásárolt, egymillió forint értékű Prémium államkötvénycsomagját is.



Az államfő továbbra is két ingatlan résztulajdonosa: egy II. kerületi 135 négyzetméteres társasházi lakás felét és egy kisoroszi 75 négyzetméteres családi ház negyedét birtokolja, előbbit 2002-ben, utóbbit 2005-ben vásárolta.



Áder János 2016-ban sem tartott igényt saját autóra, és más nagy értékű ingóságról sem számolt be vagyonnyilatkozatában, ugyanakkor idén is megjegyezte, a diplomáciai kapcsolattartás keretében ajándékokhoz jut.

MTI