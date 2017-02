A szavazók emlékezni fognak a demokrata bojkottra

2017. január 31. 23:43

Az amerikai szavazók "emlékezni fognak" arra, hogy a demokrata párti szenátorok bojkottálják több miniszterjelölt további parlamenti meghallgatását - mondta kedden Sean Spicer, a Fehér Ház szóvivője.

Ezt szokásos napi sajtóértekezletén azzal kapcsolatban állapította meg, hogy az amerikai demokrata szenátorok ezen a napon bejelentették: további információkra várva elhalasztják több miniszterjelölt további meghallgatását.



Sean Spicer bejelentette azt is, hogy Donald Trump Mar-a-Lago néven ismert floridai üdülőkomplexuma, amely Palm Beachen van, a "téli Fehér Ház" lesz, azaz szabadsága idején és a hétvégeken az elnök ezt a villaegyüttest használja majd hivatali munkahelyeként is.



A média ezzel kapcsolatosan emlékeztet: a közelmúlt amerikai történelmében nem ismeretlen a "második Fehér Ház". John F. Kennedy elnök "téli Fehér Háza" például szintén a floridai Palm Beachen volt, Harry Truman elnök pedig a szintén floridai Key West egyik korábbi katonai épületét használta téli rezidenciaként, innen is ered az épület neve, vagyis Kis Fehér Ház.



Újságírói kérdésre válaszolva a szóvivő közölte, hogy Trump elnök jelöltjét a legfelső bíróságra a demokraták talán nem szeretik majd, de az illető eddigi munkássága mindenképpen alkalmassá teszi őt a magas tisztség betöltésére.



Ugyancsak újságírói kérdésére válaszolva kommentálta Sally Yates, ügyvezető igazságügyi miniszter hétfő esti, azonnali hatályú felmentését. Yates - akit még Barack Obama nevezett ki - kétségbe vonta a bevándorlás megszigorításáról szóló elnöki rendelet jogszerűségét, és utasítást adott a minisztérium munkatársainak, hogy ne vegyék védelmükbe, illetve a rendelet elleni perekben ne védjék az elnök döntését. Sean Spicer erre azt mondta: aki nem ért egyet az elnök politikai irányvonalával, elképzeléseivel, annak nem szabad beosztást vállalnia a kormányzatban.



Sicer ugyanígy fogalmazott hétfői sajtóértekezletén a külügyminisztériumban tapasztalható elégedetlenségről is. Akkor arra figyelmeztette a karrierdiplomatákat, hogy vagy elfogadják az új politikát, vagy távozzanak a minisztériumból. Kedden délután mintegy 900 külügyminisztériumi alkalmazott írt alá egy belső feljegyzést, amely bírálja az elnök bevándorlási politikáját. A memorandumot az elégedetlenkedők eljuttatták a minisztérium menedzsmentjéhez.

MTI