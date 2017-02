Állami tisztségviselők vagyonnyilatkozata

2017. február 1. 09:13

Több állami tisztségviselő, köztük az Állami Számvevőszék elnöke, a Magyar Nemzeti Bank (MNB), a Gazdasági Versenyhivatal (GVH), a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) vezetői és a legfőbb ügyész is leadta a tavalyi évről szóló vagyonnyilatkozatát, amelyek az Országgyűlés honlapján olvashatók.

Az ÁSZ elnöke 2016-ban vásárolt egy 83 négyzetméteres fővárosi, IX. kerületi lakást, és egy teremgarázsban lévő parkolóhelyet. Domokos László továbbra is felerészben birtokol egy örökségből származó 345 négyzetméteres békéscsabai telket, amelyen egy 91 négyzetméteres ház áll, valamint tulajdonosa egy garázsnak.



Az előző évi bevallásával megegyezően 9/10-edes arányú tulajdonosa egy XIII. kerületi, 122 négyzetméteres lakásnak, valamint egy 7000 négyzetméteres újkígyósi szántónak. Haszonélvezeti joggal rendelkezik egy 63 négyzetméteres budapesti, V. kerületi lakás felett és autójaként is még mindig egy 2003-ban vásárolt Skodát tüntette fel.



Domokos László - ahogy korábban is - tovább növelte államkötvényeinek értékét: Bónusz Magyar Államkötvényben továbbra is 5 millió forintot tart, ahogy Magyar Államkötvényben is csaknem ennyit, a prémium kötvényeinek értéke azonban a tavalyi 11,7 millió forintról több mint 19 millióra növekedett. Emellett 1,3 millió forintért Kamatozó Kincstárjegyet is vásárolt.



Az ÁSZ elnöke továbbra is mintegy félmillió forintnyi részvény birtokosa, befektetési jegyeket azonban már nem tüntetett fel a nyilatkozatban, holott azokból egy éve még 23 millió forintnyival rendelkezett.



Egymillió forinttal, 4,9 millióra csökkent Domokos László takarékbetéteinek értéke, készpénzállománya pedig 5,6 milliót, pénzköveteléseinek értéke 6,6 millió forintot tesz ki. Pénzintézettel szemben 8,9 millió forintnyi tartozást tüntetett fel, de a bevallásban szerepeltetett egy összesen csaknem félmillió forintos, lakáskiadásból származó éves jövedelmet is. A számvevőszéki elnök juttatásként laptopot, mobiltelefont és gépkocsit tüntetett fel.



Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke a korábbi évektől eltérően szinte minden rubrikát kihúzott a vagyonnyilatkozatából, csupán egy ingatlant, az MNB elnökeként felvett havi bruttó 5 millió forintos jövedelmét és egyes személyi használatra kapott eszközöket tüntetett fel.



A dokumentum szerint megtartotta 150 négyzetméteres balatonakarattyai családi házát. Jövedelme mellett feltüntetett még egy személyi használatra kapott gépjárművet, telefont, cafeteriát, étkezési jegyet és külföldi napidíjának egy napra jutó értékét.



Tavaly még 2,4 millió forintnyi készpénzt, 9 millió forintos pénzintézeti számlakövetelést és 52 millió forint más jellegű kintlévőséget is beírt nyilatkozatába. Az adóssággal továbbra sem rendelkező Matolcsy György egy évvel ezelőtt további 43,8 millió forint osztalékot is feltüntetett, amelyet a Magyar Gazdaságfejlesztési Intézet tulajdonosaként vett fel. Emellett 2016-ban jelezte, jótékony célra fordította a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány kuratóriumi elnökeként neki járó évi nettó 5,9 millió forintot, valamint a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány kuratóriumi tagságáért kapott évi nettó 4,2 millió forintos jövedelmét.



Juhász Miklós, a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) elnöke megtartotta Telkiben az 1154 négyzetméteres telken álló 292 négyzetméteres házát. Autót, más járművet most sem tüntetett fel, a hat havi illetményét meghaladó értékű ingóságok között pedig évek óta egy 1980-ban ajándékba kapott asztali lámpát szerepeltet.



A versenyhivatal elnöke részvényeinek értéke 1,8 millió forint, készpénzben továbbra is mintegy egymillió forintot tart. Pénzintézeti számlakövetelése forintban - mintegy 3,6 millióval -, 11 millióra nőtt, devizában tartva viszont csökkent, 20,5 millió forint értékű.



Juhász Miklós juttatásként autót, telefont és laptopot használ, ügyvédi praxisát szünetelteti.



Polt Péter legfőbb ügyész nyilatkozata alapján tavaly másodmagával egy üdülőt vett Balatonfüreden, a 62 négyzetméteres ingatlanhoz terasz, tároló és egy teremgarázs-beálló tartozik. Szeptemberben felerészben tulajdonosa lett egy 1979-es évjáratú vitorlás kishajónak.



Hat havi illetményét meghaladó készpénzállománya 2,5-ről másfél millió forintra csökkent, pénzintézeti számlakövetelése pedig közel 780 ezer forinttal kevesebb. A legfőbb ügyész magánszemélyeknek házastársával közösen 14 millió forinttal tartozik, ez 4,8 millióval kevesebb az előző évi összegnél.



Polt Péter jövedelmei között tüntette fel, hogy egyetemi oktatói tevékenysége mellett eseti jelleggel jogi szakvizsgáztatást végez és két helyről jogdíjra jogosult. Munkájához tavaly egy Dell notebookot kapott.



Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke áprilisban másodmagával vásárolt egy 77 négyzetméteres ingatlant egy siófoki társasüdülőben. Feleségével közös számláján forintban 5,5 millió forint van - szemben a tavalyi 11 millióval -, devizában viszont 2-ről 2,5 millióra nőtt az összeg. Pénzintézetnek 2,5, magánszemélyeknek 4,5 millió forinttal tartozik.



A KT elnöke egyetemi tanárként is kap jövedelmet, emellett 9 százalékos érdekeltsége van a Budai Kadarka Nonprofit Kft.-ban. Utóbbiról megjegyzésként azt írta, a svábhegyi Jókai-villa területén 0,1 hektáron végez látványművelést a Budapesti Kadarka Kör, anyagi érdekeltség nélkül.

