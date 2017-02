Új easyJet járat Amszterdam és Budapest között

2017. február 6. 21:00

Elindította új járatát az angol easyJet légitársaság Budapest és Amszterdam között hétfőn, az éves utasforgalom a két ország között 6 ezerrel is bővülhet évente.

Az angol diszkont légicég eddig hét járatot üzemeltetett Budapestről, az amszterdami járattal nyolcra bővül az úti célok listája. Az Airbus A320-as típuscsaládba tartozó gépekkel hetente háromszor, hétfőn, szerdán és pénteken teljesítik a járatokat, amelyek Schipolra, azaz a központi repülőtérre érkeznek és onnan indulnak.



Kam Jandu, a Budapest Airport járatfejlesztési igazgatója a járat fogadásán az MTI-nek elmondta, az elmúlt évben 750 ezren utaztak Magyarország és Hollandia között, az easyJet amszterdami járata évente 6 ezerrel növelheti az utasszámot.

Hozzátette: a KLM az átszálló utasokra is épít, az easyJet viszont az árérzékenyebb piacon lesz jelen, ezzel új piacot nyit meg, így nem a részesedés lesz kisebb, hanem a piac nagyobb.



Szerinte éves szinten 10-14 százalékos fejlődés fenntartható és 200 ezer utas már "megfelelő" szint lehet a két ország között.



William Vet, az easyJet kereskedelmi menedzsere azt mondta, az első járatokon is már 75 százalék volt a járatok töltöttsége, pedig három héttel ezelőtt még alig 75 utas váltott jegyet a járatokra. Úgy vélte, a Budapest és Amszterdam közötti útvonal nincs teljesen kiszolgálva, ezért sikeres lehet a járat az üzleti utasok körében is.



Elzo Molenberg, Hollandia helyettes nagykövete a járat köszöntésén azt hangsúlyozta, hogy a két ország között 2015-ben rekord nagyságú, több mint 5 milliárd euró bilaterális kereskedelem volt a két ország között, és ez az új járat hozzájárulhat ahhoz, hogy tovább javuljon a két ország közötti kereskedelem.



Az easyJet a budapesti járatokon az elmúlt évben 13 százalékkal több utast szállított, mint egy évvel korábban, a járatok kihasználtsága 90 százalék fölött volt.



Magyarország és Hollandia között három légitársaság közlekedtet járatokat: a KLM Schipolra, az Air France-KLM diszkont leányvállalata, a Transavia Rotterdamba, a magyar hátterű Wizz Air pedig Eindhovenbe közlekedik.

MTI