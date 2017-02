Francois Fillon elnézést kért

2017. február 6. 21:16

A tavaszi francia elnökválasztás jobboldali elnökjelöltje, Francois Fillon volt francia miniszterelnök "elnézést kért a hibáért", hogy a feleségét és két gyerekét parlamenti asszisztensekként alkalmazta, "jogosnak" nevezte az azzal kapcsolatos ellenérzéseket a közvéleményben, ugyanakkor "legálisnak és "átláthatónak" nevezte az állásokat.

"Vannak régi megszokások a politikai életben, amelyek ma már nem elfogadhatók" - ismerte el a jobboldali jelölt több mint kétszáz újságíró előtt tartott hétfői sajtótájékoztatóján. Francois Fillon ugyanakkor megismételte, hogy a felesége, Penelope Fillon fizetése - amely jóval magasabb volt a parlamenti munkatársak megszokott fizetésénél - "teljesen igazolható".



"Tizenöt évig töltötte be a posztot átlag havi nettó 3677 euróért. Teljesen igazolható fizetés egy jogi és bölcsész végzettségű embernek" - hangsúlyozta.



A tíz napja felesége és gyerekei fiktív parlamenti állásaival megvádolt konzervatív jelölt a harmadik helyre csúszott vissza az áprilisi első forduló esélyeit mérő felmérések szerint, s a tőle elpártolók eddig elsősorban a függetlenként induló volt szocialista gazdasági miniszter, Emmanuel Macron szavazótáborát erősítették. A jelenlegi állás szerint Fillon nem jutna be a második fordulóba, s az államfői poszt Macron és Marine Le Pen, a Nemzeti Front elnöke között dőlhet el.



Egy friss felmérés szerint a franciák 68 százaléka Fillon visszalépését szeretné, a jobboldali választók többsége azonban továbbra is támogatja, hogy ő maradjon az elnökjelölt.



A France 2 közszolgálati tévécsatorna csütörtökön leadta azt a 2007-ben, egy brit újságíró által angolul készített interjút, amelyben Fillon walesi felesége maga jelenti ki, hogy "soha nem volt férje asszisztense". Ezzel kapcsolatban Fillon azt mondta, hogy a felesége "soha nem volt neki alárendelve".



"Mindig is és mindenekelőtt a munkatársam volt" - fogalmazott. "Penelope soha nem vállalt szerepet az előtérben. A háttérben dolgozott" - tette hozzá.



"Becsületes vagyok. Ez a vád mennydörgésként csapott le rám" - mondta Fillon, aki elítélte az ellene folyó "médialincselést".



Azt is jelezte, hogy "a hallatlanul kegyetlen támadások" után eltökélt az elnökválasztási kampánya folytatásában. "Bejelentem, hogy ma estétől egy új kampány kezdődik ... nincs B terv" - mondta.



A francia sajtó értesülése szerint miközben az elmúlt hétvégén az elnökválasztás többi jelöltje kampánynyitó nagygyűléseit tartotta, Fillon a politikai és médiaoffenzíváját készítette elő a botrányra, amelyet a Le Canard Enchainé című szatirikus hetilap robbantott ki tíz nappal ezelőtt.



A napvilágra került információk alapján megfogalmazott gyanú, miszerint az elmúlt két évtizedben Fillon képviselőként, majd szenátorként mintegy egymillió euró közpénzt utalt át - fiktív állásokkal leplezve - feleségének és két gyermekének, olyan foltot ejtettek a tisztesség és a becsületesség jelöltjeként kampányoló Fillon imázsán, hogy a francia sajtó úgy tudja, a jobboldali képviselők egy jelentős részének megítélése szerint jelöltsége tarthatatlanná vált, s ezért B terven gondolkodtak, keresték Fillon utódját.



A sajtótájékoztató egyik célja ezért az volt, hogy Fillon visszavegye az irányítást a saját táborában, és jelezze, nem hagyja, hogy puccsot készítsenek ellene elő.



A párizsi ügyészség a múlt héten sikkasztás, hivatali bizalommal való visszaélés és csalás gyanújával indított vizsgálatot, külön-külön kihallgatta a Fillon házaspár tagjait, akik nem tudták bemutatni Penelope Fillon munkaszerződéseit, ezért az állítólagos fiktív állásokat vizsgáló nyomozók a francia nemzetgyűlésben is házkutatást tartottak.

MTI