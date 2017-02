Handelsblatt: egy irányba húznak a menekültpolitikában

2017. február 6. 21:49

A Handelsblatt című német üzleti lap a német és magyar menekültpolitika újabban megfigyelhető meglepő hasonlóságáról közölt cikket.

A lap online kiadásában Az EU a középső földközi-tengeri útvonalat is le akarja zárni című írásában Till Hoppe a máltai uniós csúccsal kapcsolatban kiemelte: hosszabb ideje nem fordult elő, hogy Németország és Magyarország a menekültpolitikában egy irányba húzzon.



A menekültválság tetőpontján Orbán Viktor Angela Merkel leghangosabb kritikusai között volt, és máig megtagadja, hogy befogadjon menedékkérőket más uniós országokból, azonban a Líbiából Olaszországba tartó migránsok ügyében Berlin és Budapest

pozíciója olyan közel áll egymáshoz, mint rég nem.



A német kormány az uniós csúcs előtt azt az elképzelést próbálta keresztülvinni, hogy állítsanak fel menedékkérőket befogadó központokat Líbiában és más észak-afrikai államokban, és küldjék vissza a menekültek hajóit, megtagadva utasaiktól azt a lehetőséget, hogy menedékjogi kérvényt nyújtsanak be Európában.



Mindkét javaslat támogatóra talált Orbánban, aki prioritásnak nyilvánította az Európán kívüli úgynevezett hotspotok létrehozását - mutatott rá a Handelsblatt szerzője, hozzátéve, hogy az "újsütetű szövetségesek forradalmi javaslatai" ugyan nem kerültek be a csúcstalálkozó zárónyilatkozatába, de egy, az üggyel foglalkozó uniós tisztviselő szerint változhat a helyzet, megvalósíthatják a német és a magyar kormány által egyaránt szorgalmazott elképzeléseket - írta a Handelsblatt.



http://www.handelsblatt.com/politik/international/gipfel-auf-malta-eu-will-auch-die-zentrale-mittelmeerroute-schliessen/19344978.html

MTI