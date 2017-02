Bírósághoz fordult egy szíriai menekült a szelfi miatt

2017. február 6. 21:52

Németországban bíróságon követeli egy szíriai menekült a Facebooktól, hogy lépjen fel a visszaélésekkel szemben, amelyeket egy Angela Merkel kancellárral készített szelfijével követnek el a közösségi portálon.

A hétfőn a würzburgi tartományi bíróságon indult eljárásban Anas Modamani azt akarja elérni, hogy a testület kötelezze a Facebookot valamennyi becsületsértő, lejárató bejegyzés felkutatására és törlésére, amelyet a német kancellárral 2015 nyarán egy berlini menekültszállás előtt készített szelfije felhasználásával készítettek vagy terjesztenek a portál felhasználói.



A felvétel felhasználásával két olyan fotómontázs készült, amelyek azt sugalmazzák, hogy Anas Modamani bűnöző vagy terrorista. Az egyiken a tavaly decemberben egy berlini karácsonyi vásáron végrehajtott terrormerénylet elkövetőjeként állítják be, a másik montázs pedig azt sugalmazza, hogy tagja volt annak a csoportnak, amely szintén tavaly decemberben megpróbált felgyújtani egy hajléktalant a német fővárosban.



A szíriai fiatalember azt kéri a bíróságtól, hogy kötelezze a Facebookot a montázsokat tartalmazó eredeti bejegyzések törlése mellett arra is, hogy kutassa fel és távolítsa el a lejárató montázsokat a felhasználók között terjesztő, megosztó bejegyzéseket is.



A bíróság március 7-ig elnapolta a döntést a jogsértés megszüntetését elrendelő végzés kiadásáról, és azt javasolta a feleknek, hogy egyezzenek meg peren kívül.



Német hírportálok beszámolói szerint a szíriai menekült arra hivatkozik, hogy a montázsok rossz hírét keltik, sértik a becsületét és megkeserítik az életét, és továbbra is terjednek a portálon, mert a Facebook ugyan törölte az eredeti bejegyzéseket, de a törlés csak Németország területére vonatkozik, a megosztásokra pedig egyáltalán nem. A Facebook jogi képviselői arra hivatkoznak, hogy a portál szabályszerűen járt el, megvizsgálta, majd törölte a bejelentett, kifogásolt tartalmat, valamennyi új bejegyzés és feltöltött kép átkutatása a két montázs kiszűrése céljából pedig aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

MTI