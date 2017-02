A brit alsóház ellenzi, hogy Trump beszédet mondjon

2017. február 6. 22:18

A brit parlament alsóházának elnöke nem akarja, hogy Donald Trump amerikai elnök beszédet mondjon a törvényhozás két házának tagjai előtt.

Theresa May brit miniszterelnök múlt havi washingtoni látogatásán állami látogatásra szóló meghívást adott át Trumpnak, aki a meghívást el is fogadta.



A London által állami látogatásra meghívott külföldi államfők hivatalosan a brit uralkodó vendégei, és II. Erzsébet királynő valamelyik rezidenciáján, a londoni Buckingham-palotában vagy a windsori kastélyban szállásolják el őket.



Trump elődje, Barack Obama 2011-ben járt állami látogatáson Londonban, és beszédet is mondott az alsóház és a felső kamara, a Lordok Háza tagjai előtt.



John Bercow, az alsóház elnöke azonban hétfőn, képviselői kérdésre válaszolva kijelentette: már a muszlim többségű országokból érkezők beutazására Trump által kihirdetett tilalom előtt is erőteljesen ellenezte, hogy az amerikai elnök felszólaljon a parlamentben, azóta pedig "még erőteljesebben" ellenzi.



Bercow kifejtette: a Londonba látogató külföldi vezetőknek "nem automatikus joguk", hogy felszólaljanak a parlament két háza előtt, azt "ki kell érdemelni".



Hozzátette: az Egyesült Királyság nagyra értékeli az Egyesült Államokhoz fűződő kapcsolatait, ő azonban személyesen, az alsóház elnökeként nagyon erőteljesen vallja azt az álláspontot, hogy a ház számára "óriási fontossággal bír" a szembeszállás a rasszizmussal és a szexuális diszkriminációval, valamint a törvény előtti egyenlőség és a független igazságszolgáltatás támogatása.



Az alsóház elnöke egyedül nem tudja megakadályozni, hogy Trump - ha ez szerepelne londoni látogatásának programjában - felszólaljon a parlamentben, de az erről szóló döntésekhez a törvényerejű szokásjog alapján konszenzusos döntést kell hozni a Lordok Házának elnökével együtt.



Nagy-Britanniában január végén petíció indult annak érdekében, hogy London egyáltalán ne is fogadja állami látogatáson Trumpot. A brit kormány és a parlament hivatalos petíciós honlapján megjelent felhívás kezdeményezői szerint "kínos lenne" II. Erzsébet királynő számára, ha Donald Trumpot állami látogatáson kellene fogadnia, mivel az amerikai elnököt "a nőkkel szemben tanúsított, alaposan dokumentált megvető magatartása és közönségessége alkalmatlanná teszi arra, hogy Őfelsége fogadhassa".



A petíciót hétfő estig több mint 1,8 millióan írták alá, és a parlament napirendjére is vette. A brit törvények alapján a törvényhozásban tárgyalási időt kell biztosítani minden olyan közérdekű petíciónak, amelyet legalább 100 ezer brit állampolgár hitelesen aláír.



A Downing Street azonban már a múlt héten bejelentette, hogy a brit kormány nem vonja vissza a meghívást, mivel ez "lerombolná" a kétoldalú kapcsolatokban elért vívmányokat. A miniszterelnöki hivatal indoklása szerint az Egyesült Államok "hatalmas, fontos szövetséges", és Londonnak "hosszú távra kell gondolkodnia".

