Erősödött a román kormánypárti demonstráció

2017. február 6. 22:56

Hétfő este is a szociálliberális Grindeanu-kabinet lemondását követelő tüntetők vonultak a bukaresti kormány székháza elé, számuk azonban helyi idő szerint este kilenc órakor nem érte el a tizenötezret az előző napok több mint százezres, és a vasárnapi negyedmilliós megmozduláshoz képest.

Az elnöki hivatal előtt gyülekező ellentüntetők száma az előző napihoz képest megháromszorozódott és elérte a négyezret.



A kormányellenes tüntetők Liviu Dragnea, a kormány fő erejét alkotó Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, Sorin Grindeanu miniszterelnök és Florin Iordache igazságügyi miniszter távozását követelik, arra hivatkozva, hogy nem bíznak többé egy olyan kormányban, amely az éj leple alatt, az országot kész tények elé állítva, sürgősségi rendelettel enyhített a büntetőjog korrupcióellenes szigorán.



Az hetedik napja tartó tiltakozó megmozdulások az ország számos nagyvárosában is folytatódtak hétfőn, legfőképpen azért, mert a kormány hatálytalanította ugyan vasárnap vitatott rendeletét, de a kormánykoalíció nem ismerte el, hogy bármilyen hibát követett volna el, a tiltakozási hullámot külföldről pénzelt manipulációnak nevezte, és a kialakult helyzetért Klaus Iohannis államfőre próbálja hárítani a felelősséget.



A kormánypárti tüntetők vasárnap jelentek meg először az elnöki hivatal bejáratánál, miután Dragnea arról beszélt, hogy alig tudja féken tartani a PSD híveit, akik voksuknak és az alig egy hónapja beiktatott legitim kormánynak a védelmére maguk is utcára akarnak vonulni. Hétfőn már négyezren mentek tüntetni Iohannis ellen, és "Az államcsíny a Cotroceniben (elnöki palota) kezdődik", "El a kezekkel Románia kormányától" feliratokat emeltek a magasba.



Sorin Grindeanu miniszterelnök hétfőn megerősítette, hogy nem mond le, tovább akarja vinni mandátumát, ameddig azt a parlament meg nem vonja tőle. A miniszterelnök nyugalomra szólította fel a "két tábort".



Hétfőn a román parlamentben felolvasták a Grindeanu-kormány ellen a múlt héten beterjesztett bizalmatlansági indítványt, amelyet az ellenzéki pártok kezdeményeztek, az indítvány megvitatására és a bizalmi szavazásra szerdán kerül sor.



Kedden Klaus Iohannis államfő beszédet mond a román parlamentben, az elnöknek ugyanis alkotmányos joga nemzeti jelentőségű kérdésekben beszédet intézni a törvényhozáshoz. A képviselőház elnöki tisztségét is ellátó Dragnea nyilatkozataiból kiderült, nem örül politikai ellenfele látogatásának, de elvárja tőle, hogy az elnök is nyugalomra intsen és hazaküldje a tüntetőket.

MTI