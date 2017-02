Prodi: Ha Marine Le Pen győz, vége az EU-nak

2017. február 6. 23:07

Az Európai Unió végét jelentené, ha a Nemzeti Front jelöltje, Marine Le Pen lenne a francia elnökválasztás győztese - vélekedett Romano Prodi az Európai Bizottság volt elnöke hétfői nyilatkozatában.

Romano Prodi a SkyTg24 olasz hírtelevíziónak adott interjút. Prodi - aki kétszer is betöltötte az olasz miniszterelnöki tisztséget, illetve 1999 és 2004 közötti volt az Európai Bizottság elnöke - azt hangoztatta, hogy "Európa kettős támadással áll szemben". "Donald Trump kívülről, Marine Le Pen belülről támadja" - fogalmazott Romano Prodi, aki szerint éppen a "Trump-hatás" kényszerítheti végre reakcióra az európaiakat.



Az olasz politikus a megoldást az Angela Merkel német kancellár által is felvetett kétsebességes Európában látja: Szavai szerint "mivel az EU-ban nem tudunk mindannyian együtt haladni (...), mivel így az eltűnést kockáztatjuk, bizonyos dolgokat együtt kell csinálni, például tíz tagállam közösen alkot európai hadsereget, mások közös szociális politikát, azzal a feltétellel, hogy nyitva hagyjuk az ajtót más országok előtt is". Úgy vélte, hogy a kétsebesség nem egy első- és másodosztályú Európát, hanem az európai cselekvőképesség megerősítését jelenti.



Hangsúlyozta: a római kormánynak jól fel kell készülnie a Római Szerződés évfordulóján az olasz fővárosban tartandó márciusi csúcstalálkozóra.

MTI