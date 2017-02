Három felmérés is a Emmanuel Macron győzelmét jelzi

2017. február 8. 21:00

Három felmérés is a centrista Emmanuel Macron győzelmét jelezte szerdán a tavaszi francia elnökválasztáson. Eszerint a sokáig nagy esélyesnek számító konzervatív jelölt, Francois Fillon volt miniszterelnök nyilvános bocsánatkérése felesége parlamenti alkalmazása miatt sem változtatott a két hete kirobbant botrány következményein.

Ha a most tartanák a választásokat, az első fordulóban a jobboldali jelölt harmadik helyen végezne és nem jutna be a második fordulóba, ahol az első fordulóban első helyre várt Marine Le Pen, a radikális jobboldali Nemzeti Front elnöke és a függetlenként induló centrista Emmanuel Macron, a szocialista kormány korábbi gazdasági minisztere között dőlne el az államfői szék sorsa, az utóbbi javára - derül ki az Opinionway közvélemény-kutatóintézet felmérésből, amelyet a Les Échos gazdasági napilap ismertetett szerdán.



A február 5. és 7. között 1487 francia választópolgár megkérdezésével készült reprezentatív felmérés szerint a jobboldali jelölt a szavazatok 20 százalékát tudná megszerezni az első fordulóban, amelyet Marine Le Pen nyerhet meg 25 százalékkal, Emmanuel Macron pedig 22 százalékra számíthat.



A második fordulóban Marine Le Pen mindenképpen alulmarad, Macron 66 százalékkal, Francois Fillon pedig 62 százalékkal győzné le a Nemzeti Front jelöltjét.



Egy másik, az Elabe közvélemény-kutatóintézet által február 7-én és 8-án készített felmérés szerint Le Pen az első fordulót a szavazatok 25,5-26 százalékával nyerheti Macron előtt, aki 22 - 23,5 százalékot kaphat. Az Ifop közvélemény-kutatóintézet pedig 26 százalékot mért Le Pennek és 18 százalékot Macronnak az első fordulóban. E két utóbbi felmérésben Francois Fillon 17-18 százalékot érhet el.



Az Elabe szerint Macron 63, az Ifop szerint 64 százalékkal győzheti le Le Pent a második fordulóban. Fillon is győzne a második fordulóban Le Pennel szemben az Elabe szerint, de csak 56 százalékkal és a Nemzeti Front jelöltjére a választók 44 százaléka adná a voksát.



A részletes kimutatások szerint Marine Le Pen a legjobb eredményt az alacsonyabb néprétegeknél, a munkásoknál és a szerény jövedelműeknél érné el 36-38 százalékkal, míg a nyugdíjasoknak csak 16-17 százaléka szavazna rá. Az előző 2012-es elnökválasztás szavazói bázisát Le Pen egyben tudta tartani, és azonfelül Nicolas Sarkozy volt államfő táborának mintegy 15 százaléka pártolt át hozzá - állítja az Elabe.



Emmanuel Macron a középkáderek, a szabadfoglalkozásúak és a nyugdíjasok körében a legnépszerűbb 23-25 százalékkal, a munkásoknak pedig 19 százaléka szavazna rá. A 2012-es elnökválasztási szavazói közül hozzá pártolt át az akkor Francois Hollande jelenlegi szocialista államfőre voksolók 44-45 százaléka, Nicolas Sarkozy táborának pedig 21 százaléka választaná a centrista politikust. Francois Fillonnak sikerült megszereznie Sarkozy táborának 56-57 százalékát. Rá leginkább a nyugdíjasok (32-34 százalék) szavaznának, míg a munkásoknak csak alig 6-7 százaléka.

