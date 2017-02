A Kennedy-család újabb tagja pályázik politikai tisztségre

2017. február 8. 21:41

Christopher Kennedy, a meggyilkolt egykori igazságügyi miniszter, Robert Kennedy fia Illinois állam kormányzói tisztségére pályázik a jövő évi választásokon.

A Chicagó egyik elővárosában élő 54 éves Christopher Kennedy szerdán hivatalosan is bejelentette, hogy megpályázza Illinois kormányzói posztját és megkezdi kampányát a jövőre esedékes kormányzóválasztásra.



Az 54 éves üzletember - aki korábban az Illinois Egyetem kuratóriumának elnöke is volt - egyben a korábban meggyilkolt John F.Kennedy néhai elnök unokaöccse.



Kormányzói jelöltségét már tavaly nyáron Philadelphiában a demokraták elnökjelölt-állító országos konvencióján, az illinois-i delegáció tagjaként, meglebegtette. Akkor Michael Madigan, a Demokrata Párt illinois-i elnöke - aki egyúttal az állam törvényhozásának házelnöke is -, üdvözölte Kennedy döntését, s már akkor hangsúlyozta, hogy "Kennedy kiváló kormányzó lenne".



Illinois kormányzója jelenleg a republikánus Bruce Rauner, akit Kendedy a gazdaságpolitikája, s elsősorban is az állam költségvetésének nehézségei miatt támad, azt hangoztatva, hogy a republikánus politikus "szenvedést és káoszt" hoz a polgárokra.

MTI