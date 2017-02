Tarlós Istvánt meglepte az észrevételek magas száma

2017. február 8. 22:46

Tarlós Istvánt az Európai Csalás Elleni Hivatalnak (OLAF) a budapesti 4-es metró beruházásáról szóló jelentésében foglalt észrevételek magas száma meglepte.

A főpolgármester szerdán, az Echo TV Napi Aktuális című műsorában arra a kérdésre, hogy meglepte-e bármi az OLAF-jelentésben, az válaszolta: az esetek, az észrevételek száma lepte meg. Tudni kell, hogy a metrószerződéseket a Demszky-féle városvezetés "annak idején egyáltalán nem vitte" a Fővárosi Közgyűlés elé - tette hozzá.



Tarlós István szólt arról is, még ellenzékiként 2007-ben javaslatot tett arra, hogy a metrószerződéseket vigyék a közgyűlés elé. Ezt az akkori vezetés és koalíció "simán leszavazta" - mondta.



Kitért arra is, hogy a majdnem nyolcvan OLAF-megállapításból egyetlen egy van, amelyik a 2010 után időszakra vonatkozik. Ez az ellenőrző mérnöknek a cseréjével kapcsolatos, és az OLAF a közbeszerzési eljárás elmaradását helytelenítette, de egyúttal megállapította, hogy a mérnökcserével megszüntettek egy korábbi súlyos szabálytalanságot.



Tarlós István megjegyezte, mindenki arról beszél, hogy ez Európa és Magyarország egyik legnagyobb korrupciós ügye. "Hát majd meglátjuk" - fogalmazott, hozzátéve: rengeteg rossz megállapodás van, ez tény, de ha ebben az egy megállapításban, ami "a mi időnkre vonatkozik, bárki bármilyen korrupcióra próbálna gondolni, akkor (...) azt állítaná, hogy saját magunkat korrumpáltuk". Ezt "a bolondok házában sem lehet eladni, hiszen egy ellenőrzési munkával a saját cégünket bíztuk meg" - mutatott rá a főpolgármester.



Majd meglátjuk, hogy az OLAF-észrevételekből hány olyan lesz, amit bűncselekménynek nyilvánít a hatóság, és abban kiket neveznek majd meg, és esetleg milyen ítéletek születnek - fogalmazott Tarlós István.



A főpolgármester beszélt arról is, hogy az elszámolás jelenlegi állapota szerint a 4-es metró összességében 406 milliárd forintba került. Továbbá az általuk korrupciósnak látott ügyben 2011 januárban feljelentést tettek a 4-es metró esetében.



Tarlós István elmondta azt is, zavarja, hogy még mindig nem arról folyik a vita, mi van az OLAF-jelentésben, hanem véleményeket próbálnak egymással szembeállítani, ami már teljesen értelmetlen. Az OLAF-jelentés önmagáért beszél, elegendő a dátumokra ránézni - hangsúlyozta.



Egy felvetésre válaszolva Tarlós István merő spekulációnak nevezte, hogy az ügyészségi nyomozás elhúzódásának az lehetne az oka, hogy kormánypárti tanácsadók is érintettek. Erre az OLAF-jelentésből egyáltalán nem lehet következtetni - közölte.



Tarlós István elmondta, hogy az ügyben nem érti Demszky Gábor volt szabad demokrata főpolgármestert, ugyanis mielőtt konkrétan megvádolnák, ügyvédet fogad, aki egyre furcsább dolgokat mond: például azt, hogy Demszky Gábort semmilyen jogi, politikai és erkölcsi felelősség nem terheli.



Demszky Gábort jogi értelemben "nem kívánom megvádolni" - mondta Tarlós István, aki a politikai felelősségről ugyanakkor úgy fogalmazott: "nekem is van politikai felelősségem abban, hogy 2010 óta mi történik a fővárosban".



A 2024-es olimpiai pályázat ügyében indított aláírásgyűjtésről elmondta, szerinte furcsa, hogy miért most akarnak népszavazást, és miért nem egy vagy másfél évvel ezelőtt indították el a kezdeményezést. Ha lesz népszavazás, annak az eredményét "tiszteletben fogom tartani" - jelentette ki Tarlós István, aki szerint sok jel mutat arra, hogy ez a kezdeményezés "végső soron és lényegében igazából nem az olimpiáról szól".

MTI