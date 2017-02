Növekedett a német szociáldemokraták támogatottsága

2017. február 8. 23:25

Újabb felmérés jelzi Németországban a szociáldemokrata párt (SPD) népszerűségének növekedést, a Forsa kutatóintézet szerdán közölt adatai szerint a párt választói támogatottsága több mint négy év után ismét 30 százalék fölé emelkedett.

A felmérés szerint az SPD 31 százalékon áll, ami 5 százalékpontos erősödés az egy héttel korábbihoz képest, és 10 százalékpontos növekedés, amióta január 24-én bejelentették, hogy Martin Schulz lesz a párt kancellárjelöltje és új elnöke.



Az SPD legutóbb 2012 októberében állt 30 százalék felett a Forsa méréseiben.



A jobbközép CDU/CSU pártszövetség 34 százalékon áll, 3 százalékpontot veszített Martin Schulz színre lépése óta, előnye így 16 százalékpontról 3 százalékpontra csökkent.



Azonban egyelőre nem tapasztalható annyira erős kormányváltó hangulat, mint 1998-ban, amikor az ellenzékből induló szociáldemokraták építhettek arra, hogy a választók "ráuntak" a 16 éve kormányzó Helmut Kohlra - emelte ki Manfred Güllner, a kutatóintézet igazgatója.



A két kancellárjelölt a személyes népszerűséget tekintve fej-fej mellett áll; ha közvetlenül lehetne kormányfőt választani, Martin Schulz és a csaknem 12 éve hivatalban lévő kancellár, Angela Merkel is a szavazatok 37 százalékát szerezné meg, ami az SPD-s jelöltnél 4 százalékpontos erősödést, a CDU elnökénél 5 százalékpontos gyengülést jelent az egy héttel korábbihoz képest.



A politikai kompetencia dimenziójában - amelyben azt vizsgálják, hogy a választók szerint melyik párt a leginkább alkalmas az ország gondjainak megoldására - az SPD 2 százalékponttal erősödött, de 13 százalékos eredményével továbbra is jelentősen elmarad a 31 százalékon álló CDU/CSU-tól.



Manfred Güllner szerint "ez a kritikus pont", az SPD-nek bizonyítania kell szakértelmét a következő hetekben, hogy fölerősödjék a "váltóhangulat" - emelték ki a Stern című hírmagazin és az RTL kereskedelmi televízió megbízásából végzett, Stern-RTL-Wahltrend című kutatás új adatait ismertető közleményben.



Martin Schulz színre lépése óta az összes többi kutatóintézet is az SPD erősödését regisztrálja. Az Insa adatai alapján a szociáldemokraták meg is előzték a CDU/CSU-t, az intézet legutóbbi, hétfőn ismertetett felmérése szerint az SPD 31 százalékon áll, ami 4 százalékpontos emelkedés az egy héttel korábbihoz képest, míg a CDU/CSU 3 százalékponttal 30 százalékra gyengült.



Az Insa most először mért szociáldemokrata fölényt, bár az intézet csak 2012 óta vizsgálja a pártok támogatottságát. Az SPD valamennyi kutatóintézet felméréseit tekintve legutóbb több mint hat éve, 2010 augusztusában vezette a népszerűségi listát: az Allensbach kutatóintézet akkori mérése szerint 32 százalékon állt, a CDU/CSU támogatottsága pedig 31 százalékos volt.



A Forsa január 30. és február 3. között készítette az új Stern-RTL-Wahltrend kutatást, 2501 ember megkérdezésével. Adatai a szavazókorú népességre nézve reprezentatívak.

MTI