Balog: a baj összehoz, a siker könnyen szétválaszt

2017. február 10. 15:46

A baj összehoz, a siker könnyen szétválaszthat, egymás ellen fordíthat - mondta Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, a Magyar Polgári Együttműködési Egyesület elnöke a kormányfő évértékelő beszéde előtt pénteken, a Várkert Bazárban.

Balog Zoltán kifejtette: a magyar polgári közösséget 15-20 éve az hozta össze, hogy látták, nagy a baj. Kevésbé számított, milyennek akarják látni "az ígéret földjét", a jövő Magyarországát, de látták, tapasztalták a fogságba ejtett országot, a csőd szélére jutott családokat, a kilátástalanságot. Ezért akarták a változást, és a baj összehozta őket, egymásra találtak fiatalok, idősek, polgárok, gazdaemberek, határon belüliek és kívüliek, írástudók és kétkezi munkások, édesanyák, tanárok, a gazdaság felelős szereplői.

Most siker van, előrejutás, teljesítmény, gyarapodás, befolyás - sorolta Balog Zoltán, aki szerint örök emberi törvény, hogy a baj összehoz, de a siker könnyen szétválaszt, még szembe is fordíthat másokat. A sikerből fakadó jólét irigységet, önzést is hozhat, aki sikeres, az még többet akar, sikerből, befolyásból, pozícióból, akár a másik rovására is - jegyezte meg. Rámutatott: ezeknek az éveknek ez az egyik kihívása, amelyek elsősorban nem kormányzati döntések, hanem személyes döntések, személyes viselkedés, erkölcsi tartás, közösségi alapállás kérdése.

Mint mondta, e téren is számítanak a miniszterelnökre, annak a biztosítékát várják tőle, hogy sikereik a végén ne a kárukra, hanem a javukra és mások javára legyenek.

A helyszínen kivetítőn a "Magyarország erősödik" felirat volt olvasható, és nemzeti színű zászlókat állítottak fel. A Várkert Bazár terme teljesen megtelt, sokan állva hallgatták a kormányfő beszédét. A rendezvényen köszöntötték Schmitt Pál volt köztársasági elnököt, feleségét és Mádl Dalmát, néhai Mádl Ferenc államfő feleségét.

mti