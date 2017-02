Afgán civilek haltak meg az amerikai légicsapásokban?

2017. február 10. 16:24

Sok civil életét vesztette és megsebesült péntekre virradó éjjel Afganisztán déli részén az amerikai biztonsági erők tálibok ellen végrehajtott légicsapásaiban - közölte egy afgán törzsi vezető.

Hádzsi Zaifuddin Zanginval tájékoztatása szerint Hilmend tartomány Zangin nevű körzetében voltak a légitámadások, amelyekben legalább 19-en meghaltak és mintegy 20-an megsebesültek. A halálos áldozatok között nők és gyerekek is vannak – a zangini körzeti tanács egyik tagja megerősítette a légitámadásokról szóló híreket, de szerinte azokban 23-an haltak meg, arról pedig nem tud, hogy tálibok is lennének az áldozatok között.

Omár Szvak tartományi szóvivő viszont visszautasította a civil halottakról szóló jelentéseket. Elmondta, hogy a légitámadások – amelyekben az afgán biztonsági erők is részt vettek – olyan területekre összpontosultak, ahol nincsenek polgári rendeltetésű épületek.

Az amerikai erők egyik szóvivője is megszólalt pénteken az ügyben, és hangsúlyozta, hogy utánajárnak minden egyes, civilek haláláról szóló állításnak. Charlie Cleveland azonban azt is leszögezte, hogy Washington az utóbbi 24 órában nem hajtott végre bevetést Zangin körzetében. A nagyjából 900 ezer lakosú Hilmend tartományban jelenleg heves harcok dúlnak az afgán biztonsági erők és a szélsőséges tálibok között, s olykor-olykor az amerikai légierő is beszáll a küzdelembe.

Az amerikai légitámadások száma tavaly erőteljesen emelkedett Afganisztánban. Az ENSZ adatai szerint az ázsiai országban 2009 óta nem halt meg olyan sok civil légicsapások következtében, mint tavaly – akkor, november elején egy amerikai légitámadásban 33 polgári személy vesztette életét az észak-afganisztáni Kunduz tartományban.

mti