Harrach: felelős és magabiztos kormányfő szólalt fel

2017. február 10. 17:08

A Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetője szerint egy felelős és magabiztos miniszterelnök szólalt fel, aki tudja, mit akar, látja a feladatokat és ismeri az eszközöket.

Harrach Péter a kormányfő pénteki évértékelője után az MTI-nek nyilatkozva a beszédből kiemelte a valódi szabadság és az ebből fakadó önrendelkezés gondolatát. Orbán Viktor szembe állította a pc-demokráciát és a vitaalapú demokráciát, és míg előbbi gúzsba köt a tabukkal és a diktátumokkal, addig a másik az emberek véleményére kíváncsi - emelte ki.



A megvalósítandó célok közül a kereszténydemokrata politikus kitért a patrióta nevelésre, és szólt arról is, hogy bár a KDNP nem tartozik a "notórius verekedők közé", örömmel vesz részt az önvédelmi küzdelmekben. Ezek közé sorolta az energia- és az adópolitika nemzeti hatáskörben tartását, a már elért eredmények védelmét. A kisebbik kormánypárt frakcióvezetője úgy fogalmazott: a nemzeti önrendelkezés területén való küzdelem a KDNP-nek is érdeke, és örömmel vállalja.



Harrach Péter szólt a migráció elleni védekezés fontosságáról és a kívülről jövő beavatkozási kísérletek elleni védekezésről is.

MTI