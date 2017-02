Ők jutottak A Dal 2017 döntőjébe

2017. február 11. 12:26

A zsűri döntése alapján A Dal 2017 első elődöntőjének továbbjutói Kanizsa Gina - a legmagasabb pontszámmal -, Pápai Joci, Radics Gigi, a nézők pedig Soulwave jutották a döntőbe.

Kanizsa Gina és Pápai Joci nyerte holtversenyben A Dal 2017 első elődöntőjét pénteken. A zsűri döntésével még Radics Gigi, a tévénézők szavazataival pedig a Soulwave jutott a döntőbe a Dunán és a Duna World csatornán élőben közvetített show-műsorban. A Dal 2017 Felfedezettje-díjat Kanizsa Ginának ítélte oda a zsűri.

Kanizsa Gina dzsesszes dala, a Fall Like Rain, illetve Pápai Joci produkciója, a népi motívumokat, a roma zenét és a modern elektronikus elemeket vegyítő Origo című szám egyaránt 45 pontot kapott a zsűritől és nézőktől – az idei versenyben eddig ez a legmagasabb érték. Az énekesnő mind a négy zsűritagtól a maximális 10 pontot érdemelte ki.

A két előadóhoz képest három ponttal lemaradva végzett és harmadikként jutott tovább Radics Gigi, aki a szerelemről és a barátságról szóló See It Through című dalt énekelte.

A negyedik továbbjutó a nézők szavazataival a Soulwave előadásában a Kalandor című dal lett.

Pénteken adták át A Dal 2017 Felfedezettje-díjat, amelyet Kanizsa Gina vehetett át a Fall Like Rainért. A dal zenéjét Várallyay Petra, szövegét Várallyay Petra és Várallyay Katus írta. A 28 éves Kanizsa Gina 2015-ben diplomázott a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazz-ének szakán, jelenleg a Zeneakadémia mesterszakos hallgatója. Az elmúlt években számos nemzetközi a cappella versenyen kapott díjat.

Az első elődöntőben a négy zenész, énekes, dalszerző zsűritag – Zséda, Both Miklós, Frenreisz Károly és Molnár Ferenc Caramel – mellett az ötödik zsűritag ismét a közönség volt. A nézők mobilalkalmazás segítségével, valamint SMS-ben szavazhattak a produkciók elhangzása alatt 1-től 10 pontig. Ezeket összesítették, átlagolták és hozzáadták a négy zsűritag pontjaihoz.

A Dal 2017 második elődöntőjét február 11-én szombaton rendezik. Az egy héttel későbbi döntőbe nyolc produkció jut, a győztes képviseli Magyarországot az idei, immár 62. Eurovíziós Dalfesztiválon május 9. és 13. között az ukrán fővárosban, Kijevben.

A Dal 2017-ról a mediaklikk.hu/a-dal oldalon találhatók bővebb információk.

hirado.hu