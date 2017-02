Ezer medve garázdálkodik Kovászna megyében

2017. február 11. 12:29

A Kovászna megyei környezetvédelmi ügynökség szerint mintegy 170 ezer lejre becsülhető a kár, amelyet a tavalyi év során okoztak a medvék a megye területén – írja a kronika.ro. Juhot, lovat, disznót, kecskét öltek a vadállatok, de méhészetekben is kárt tettek.

A környezetvédelmi ügynökség igazgatója, Gheorghe Neagu pénteki sajtótájékoztatóján az Agerpres szerint azt mondta: Kovászna megyében körülbelül ezer medve él, tavaly 105, anyagi kárral járó medvetámadás történt.

Gheorghe Neagu adatai szerint 2016-ban a háziállatok elpusztításával vagy gazdaságok megrongálásával medvék által okozott kár összértéke 169-170 ezer lejre (több mint 10 millió forintra) emelkedik. 2012-ben 124, 2014-ben 178, 2015-ben 50, 2016-ban 105 esetben okoztak kárt a nagyvadak a megyében. Tavaly például 23 hektárnyi kukoricást, de zab- és repcetáblákat is tönkretettek és gyümölcsösökben is károkat okoztak. Harminc körüli a tavaly medve által elpusztított szarvasmarhák, száz a juhok száma, de lovat, disznót, kecskét is öltek, és méhészetek is kárt szenvedtek a nagyvad támadásai során.

A farkasok nem okoztak károkat Kovászna megyében az elmúlt évben – tette hozzá a környezetvédelmi ügynökség vezetője. A mezőgazdaságban viszont jelentős, 65 ezer lejes kár írható a vaddisznók rovására. Neagu szerint akinek a gazdaságában vaddisznó okozott pusztítást, az nem kap kárpótlást az államtól, a medvével és farkassal ellentétben ugyanis a vaddisznó nem törvény által védett faj.

kronika.ro