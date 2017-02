Jégkorong: tornagyőztes Magyarország U18-as válogatottja Budapesten

2017. február 11. 23:40

Remek formában kezdte a magyar U18-as válogatott utolsó mérkőzését az U18-as tornán a Tüskecsarnokban. A fiúk 5-1-re is vezettek, a szlovénok azonban visszakapaszkodtak, a végén 6-5-re győzött a magyar csapat.

Nagy tempóban kezdte utolsó mérkőzését a magyar U18-as válogatott a Tüskecsarnokban. A tét a veretlenség és a tornagyőzelem volt. Már 44 másodperc után 1-0-ra vezetett Magyarország Almási Márk passzából Fejes Nándor talált be, majd az 5. percben egyenlített Szlovénia. Kisebb szünet után olyan gyors tempóban követték egymást a gólok, hogy a stáb és a játékosok föl sem eszméltek, máris újra az ellenfél hálójában volt a korong. A 9. percben a pénteki mérkőzést eldöntő Almási Márk értékesítette Vértes Natántól indított és Kemény Patriktól érkező korongot. A 12. percben pedig Fejes és Vértes Nátán talált be, majd a 15. percben született egy székely gól is, ismét Fejes Nándi talált, Mihály Ákos átadásából. Így triplázott a bekk. Ekkor tértek magukhoz a szlovénok és 19. percben Gasper Sersen második góljával szépítettek, a harmad legvégén pedig Martin Bohinc góljával 5-3-as állásnál mentek szünetre a csapatok.

A második játékrészben kiegyensúlyozottabb lett a játék, ebben a húsz percben mindössze egy gól született, a 29. percben Peter Pavc juttatta a korongot Márkus Levente kapujába. A harmad közepén Glen Williamson kapust cserélt, és Szeles Martin lépett jégre.

A második pihenő után tovább folytatódott a nagy küzdelem a jégen, mindkét csapat egyre agresszívebben játszott. Az 50. percben Szigeti Ákos tette tovább Szécsi Patrik passzát Horváth Ákoshoz, aki 6-4-re módosította az állást. Az 55. percben Jaka Sturm révén érkezett a szlovén válasz. Az utolsó öt percben az ellenfél nagy nyomást helyezett Szeles Martin kapujára, ám 17 másodperccel a mérkőzés vége előtt Szlovénia az utolsó esélyét is elszalasztotta, így nem tudott egyenlíteni. A végeredmény így maradt 6-5, a magyar válogatott pedig veretlenül, tornagyőztesként zárta a megmérettetést. A torna legjobb csatára címet Kreisz Brúnó érdemelte ki.

A torna eredménye: I. Magyarország, II. Olaszország, III. Franciaország, VI. Szlovénia

Szép volt fiúk!!!

jégkorongszövetség