Renzi várhatóan lemond az olasz balközép vezetéséről

2017. február 13. 19:19

A római kormányt vezető Demokrata Párton (PD) belüli ellentétek tisztázását sürgette Matteo Renzi jelenlegi főtitkár, volt kormányfő a balközép párt hétfői vezetőségi ülésén.

Matteo Renzi a PD kongresszusának minél előbbi megtartását sürgette még az esetleges előrehozott parlamenti választások előtt.



Renzi hivatalosan nem jelentette be lemondását a PD főtitkári székéből, de ez a hétvégén várható a párt országos értekezletén, amely a kongresszus időpontjáról is dönt.



A PD új főtitkárát és egy személyben következő miniszterelnök-jelöltjét megválasztó kongresszust már a tavasszal összehívhatják. Eredetileg a PD november középén készült tisztújító kongresszusra, Matteo Renzi azonban tudomásra hozta, hogy addig nem kíván várni. Elemzők szerint Renzi újraválasztása reményében siettetteti a pártkongresszust.



Matteo Renzi kijelentette: "lezárult egy ciklus, mérjük fel, kinek nagyobb a támogatottsága". Matteo Renzi arra utalt, hogy kész megmérni erejét a PD-n belül őt bíráló csoportok jelöltjeivel. Kijelentette, nem akar pártszakadást, de szükséges tisztázni az erőviszonyokat.



Eddig egyedül Emiliano Michele a déli Puglia tartomány kormányzója jelezte, hogy versenyre száll Renzivel.



Matteo Renzi 2013 decemberében nyerte a PD főtitkár-választását. 2014 februárjában nevezték ki miniszterelnöknek és tavaly decemberben mondott le a megbukott alkotmányos népszavazást követően, amelyen a PD Renzi-ellenes szárnyának tagjai nyíltan a kormányfő ellen szavaztak.



A PD sorsa az olaszországi parlamenti választásokat is befolyásolhatja.



Matteo Renzi ugyanis minél hamarabb sorra kerülő, előrehozott választást szorgalmaz, akár már idén júniusban vagy szeptemberben. Más PD-vezetők kivárnák a törvényhozás 2018-as végét.



Matteo Renzi biztosra veszi, hogy a PD rajta kívül senki mással nem tud választást nyerni, de már decemberben is megbukott - jegyezte meg korábban a PD baloldali szárnyát vezető Massimo D'Alema volt kormányfő, aki szerint Matteo Renzi rosszat tesz Itáliának.







MTI