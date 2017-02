Lengyel hírportál Orbán Viktor évértékelő beszédéről

2017. február 13. 19:34

Orbán Viktor miniszterelnök évértékelő beszéde kapcsán a Nyugat-Európában üldözött keresztényekről közölt kommentárt hétfőn a wpolityce.pl című lengyel konzervatív hírportál.

Grzegorz Górny cikke szerint "bár a kommentátorok egy része intellektuális provokációnak fogta fel az Orbán Viktor évértékelőjében elhangzottakat", miszerint Magyarország befogadhatná a Nyugat-Európában üldözött keresztényeket, "egyáltalán nem irreális forgatókönyvről van szó".



A történelem során sokszor előfordult, hogy vallási üldözés miatt nagy csoportok döntöttek hazájuk elhagyásáról - írta Górny, példaként hozva a közel-keleti keresztények jelenlegi kivándorlását is.



Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ), valamint a bécsi székhelyű Európai Keresztényellenes Türelmetlenséget és Diszkriminációt Megfigyelő Központ jelentéseire utalva, a kivetett pénzbírságok, munkahelyről való elbocsátások, letartóztatások példáit sorolva, Górny leszögezte: évek óta növekedő tendenciát mutat a keresztények hátrányos megkülönböztetése a nyugat-európai társadalom és politikai vezetés részéről.



Lengyelország vagy Magyarország esetében a jelentések nem számolnak be ilyen esetekről, ezért "teljességgel elképzelhető", hogy a nyugati országokban üldözött keresztények Közép-Európába menekülnek. "Nemcsak Magyarország, Lengyelország is tárt karokkal fogadhatná őket" - vélte a közíró, utalva a vallási türelmesség ottani hagyományára. A lengyel nemesi köztársaságot nemhiába hívták "máglyamentes országnak", ma pedig "a politikai korrektség terrorjától mentes" országgá válhat - fogalmazott Górny.



http://wpolityce.pl/swiat/327254-orban-zaprasza-do-osiedlania-sie-na-wegrzech-europejczykow-z-zachodu-sterroryzowanych-poprawnoscia-polityczna

MTI