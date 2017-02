Orbán Viktort Közép-Európa vezetőjének tekintik

2017. február 13. 22:01

A magyar miniszterelnök nagy hatású évértékelő beszéde volt a téma az amerikai sajtóban is. A breitbart.com elemzésében a térség vezető politikusaként tekint a magyar kormányfőre.

A portál Orbán Viktor beszédének több részletét is elemzi. Felidézik többek között, hogy több fronton is vitára számít 2017-ben Brüsszellel (egészen pontosan öt nagy témakört említett a miniszterelnök), valamint a migráció kapcsán az alábbi mondatát: „így jött létre a világtörténelem legbizarrabb koalíciója az embercsempészek, a jogvédő aktivisták és az európai csúcspolitikusok között arra, hogy tervezetten ideszállítsanak Európába sok millió migránst”.



Orbán Viktor kapcsán megjegyzik, hogy ő volt az, aki ellenállt az EU „nyitott kapukat” meghirdető politikájának – jelenleg pedig ő tekinthető Közép-Európa vezető politikusának, aki szembemegy a nyugaton dúló szélsőséges multikulturalizmussal.



A Breitbart.com nem felejti el külön megemlíteni, hogy Orbán Viktor kitért arra is, hogy nem tartja elfogadhatónak, hogy külföldről finanszírozott szervezetek igyekeznek befolyást szerezni a magyar belpolitikában. Idézik is Magyarország miniszterelnökét: „azt is tudnunk kell, tisztelt Hölgyeim és Uraim, hogy itt nagytestű ragadozók úszkálnak a vízben. Ez itt Soros György határokon átnyúló birodalma, rengeteg pénzzel és nemzetközi nehéztüzérséggel.”

