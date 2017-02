Lejárató kampány indult Schulz ellen?

2017. február 13. 22:02

A német szociáldemokrata párt (SPD) szerint a jobbközép CDU/CSU pártszövetség lejárató kampányt indított kancellárjelöltjük és jövendő elnökük, Martin Schulz ellen.

Katarina Barley főtitkár hétfői berlini tájékoztatóján hangsúlyozta, hogy a kancellárjelölt európai parlamenti elnöki megbízatásának idejéből származó állítólagos visszaélésekre vonatkozó vádak némelyike igen régi, másokat pedig már “töviről-hegyire” kivizsgáltak és cáfoltak, és Schulz tisztán került ki a “sárdobálásból” .

A CDU/CSU most mégis megint “terhelő anyagokat” próbál gyűjteni, és Martin Schulz politikája helyett a személyét támadja – tette hozzá az SPD főtitkára, kiemelve, hogy míg az ellenfél a szociáldemokrata kancellárjelölt kedvenc vendéglőjének étlapját is előássa, az SPD semmiképpen sem “szaglászik” politikusok körül.

Peter Tauber, a CDU főtitkára berlini tájékoztatóján leszögezte: nem “felségsértés”, ha az SPD-s jelöltet tettei és kijelentései alapján ítélik meg, és nem lejárató kampány, ha kritikus kérdéseket vetnek fel tevékenységével kapcsolatban. Mint mondta, a CDU a szeptemberi szövetségi parlamenti (Bundestag-) választás előtt “kemény, de fair” kampányt folytat majd.

Andreas Scheuer, a bajor testvérpárt, a CSU főtitkára a Twitteren tiltakozott Katarina Barley kijelentései ellen, hangsúlyozva, hogy “az igazság fáj”, és az SPD ezért “szájkosarat ad adni Schulz bírálóinak”. Szerinte a szociáldemokratáknak “nyafogás” helyett el kell viselniük a jogos kritikát.

A szociáldemokraták mindenekelőtt két dolgot kifogásolnak. Az egyik az Angela Merkel kancellár vezette CDU egyik legtekintélyesebb politikusa, Wolfgang Schäuble bíráló megjegyzése egy hétvégi lapinterjúban, amelyben Donald Trump amerikai elnökhöz hasonlította Martin Schulzot. A pénzügyminiszter a Der Spiegel című hírmagazinban közölt interjúban azt mondta: amikor Martin Schulz felszólítja híveit, hogy “tegyük újra naggyá Európát” (Make Europe great again), akkor “szinte szó szerint úgy beszél, mint Trump” és az a “populista” stílus, ahogyan “a társadalom állítólagos megosztottságát” emlegeti, “az amerikai választási kampány tényeken túli módszerét követi”.

Schäuble arról is beszélt, hogy szerinte Schulz alaptalanul mutatja be magát az eliten kívüli, elnyomott helyzetből küzdő politikusként. Az SPD-s kancellárjelölt “nem egy underdog, aki most jött elő az erdőből”, hanem “évtizedekig ült az EP-ben”.

mti