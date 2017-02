Jelentős fejlesztés előtt a magyar hajózás

2017. február 14. 20:33

A magyar hajózásban jelentős fejlesztések valósulhatnak meg a következő években a rendelkezésre álló forrásokból - mondta Völner Pál, a Magyar Hajózási Országos Szövetség elnöke kedden sajtótájékoztatón Budapesten.

Kiemelte: az Európai Hálózatfejlesztési Eszköz (CEF) által biztosított 36 milliárd forint a magyar hajózás fejlesztését is szolgálja, emellett az Integrált közlekedési operatív programban (Ikop) 13 milliárd forint támogatja az ágazat fejlesztését. További 7 milliárd forint hazai forrás jut a 27 balatoni kikötő fejlesztésére, új hajók beszerzésére és felújításra.



A sajtótájékoztatón Varga Zsolt, a Személyhajósok Szövetségének elnöke elmondta, hogy tavaly 2,4 millió utast szállított a szövetség 15 tagvállalata, amelyek a magyar személyhajózási piac 90 százalékát fedik le. Számításuk szerint a Budapestet és a Balatont felkereső turisták 80 százaléka veszi igénybe a személyhajózást is.



Az elnök kiemelte a fejlesztések szükségességét, példaként említette a hajók főmotorcseréjét, illetve a navigációs eszközök megújítását.



Varga Zsolt az MTI-nek elmondta, hogy a tavalyi 2,4 millió utas 20 százalékkal több az előző évhez képest, reményeik szerint az idén az vizes vb eseményei miatt növekedni fog az utaslétszám. Erre a szakma felkészült, megemlítette, a hajókat úgy alakították át, hogy azok megfeleljenek az elvárásoknak, a kikötőfejlesztések pedig lehetővé teszik a menetrend szerinti közlekedést. Arra számítanak, hogy a rendezvényhajók is szerephez jutnak a vizes vb alatt.



A sajtótájékoztatón csatlakozási dokumentumokat írtak alá, a Személyhajósok Szövetségének tagja lett a Magyar Vitorlás Szövetség a Magyar Hajózási Országos Szövetség, a Balatoni Hajózási Zrt., a Mahart Zrt., az Armada Kft. és a Kláris Kft.



Kollár József, a Balatoni Hajózási Zrt. vezérigazgatója arról beszélt, hogy a társaság két évtizedes lemaradás ledolgozására 2020-ig szóló stratégiát valósít meg, ebben mintegy 400 feladatot határoztak meg, ezek harmadát már megoldották. Tavaly 700 millió forint beruházást hajtottak végre, a balatoni fejlesztési csomagban is jelentős fejlesztési forrás áll majd rendelkezésükre.



Kollár Lajos, a Magyar Vitorlás Szövetség elnöke kiemelte, a csatlakozástól azt várják, hogy a közös munka révén a hajózást érintő jogalkotásban eredményt tudnak felmutatni.



Sztilkovics Szávó, a Mahart Zrt. vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy a szövetségben lehetőség lesz a közös szakmai munkára.



Pivarnyik Nikoletta, az Armada Kft. értékesítési vezetője kiemelte, hogy a hajózás területén is a közös érdeket képviselő erős szervezetre van szükség.



Lendvay Miklós, a Klaris Kft. vezetője az irodahajók és a lakóhajók szerepére mutatott rá, amelyeknél egyre inkább a környezettudatos szemléletnek kell érvényesülni.

Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára, a Magyar Hajózási Országos Szövetség (MAHOSZ) elnöke (k) beszél a magyar hajózás jelentős fejlesztéseiről tartott sajtótájékoztatón Budapesten, a Kossuth Múzeumhajó és Vénhajó étteremben 2017. február 14-én. Balról jobbra ülnek: Sztojanovits Kristóf, a Mahart PassNave Kft. marketingvezetője (b), Pivarnyik Nikoletta, az Armada Kft. értékesítési vezetője (b2), Lendvay Miklós, a Kláris Kft. vezetője (b3), Varga Zsolt, a Személyhajósok Szövetsége (SZSZ) elnöke (j3), Kollár József, a Balatoni Hajózási Zrt. vezérigazgatója (j2) és Kollár Lajos, a Magyar Vitorlás Szövetség elnöke (j)

MTI