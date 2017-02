BL - Kivégezte a PSG a Barcelonát

2017. február 14. 23:07

A végig egyértelmű fölényben játszó Paris Saint-Germain hazai pályán 4-0-ra legyőzte a Barcelonát a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzésén.

Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, 1. mérkőzés:

Paris Saint-Germain (francia) - FC Barcelona (spanyol) 4-0 (2-0)

Párizs, Parc des Princes

gól: Di María (18., 55.), Draxler (40.), Cavani (71.)



A PSG kezdte jobban a mérkőzést, a 4. percben Matuidi indult vola meg a bal oldalon, ám a kapujából messzire kifutó Ter Stegen tisztázott előle. Két perccel később Cavani kapott remek indítást a bal oldalon, a katalán tizenhatoson belül áttette a jobb lábára a labdát, de lövése lepattant a blokkról, Draxler ismétlése pedig elkerülte a kaput.



A 11. percben Ter Stegen mentette meg góltól a Barcelonát: Matuidi tört be a bal oldalról a tizenhatoson belülre, lövését bravúrral ökölzte ki a német kapus, Rabiot ismétlését pedig meg is fogta. A 18. percben megszerezték a vezetést a házigazdák: a 29. születésnapját éppen kedden ünneplő Di María végzett el szabadrúgást 20 méterre a kaputól, bal lábbal a bal felső sarokba csavarta a labdát. Ter Stegen mozdulni sem nagyon tudott a lövésre. Az argentin egyébként Suárez fölött lőtte el a labdát, aki nem ugrott fel a sorfallal, sőt, előzékenyen le is hajtotta a fejét.





Angel Di Maria - fotó: EPA/Yoan Valat Angel Di Maria - fotó: EPA/Yoan Valat



A 27. percig kellett várni az első igazi Barcelona-helyzetre: Neymar indult meg középen, remekül indította a jobb oldalon kilépő André Gomest, Trapp azonban remekül jött ki és szögletre mentett.



A 34. percben megduplázhatta volna előnyét a PSG, Draxler tört be a bal oldalon a tizenhatoson belülre, éles szögből lőtt, Ter Stegennek sikerült belekapnia a labdába, ha nem ér bele, valószínűleg gól. Az elvégzett sarokrúgás után kavarodás alakult ki a Barcelona kapuja előtt, az ide-oda pattogó labdát végül Ter Stegen megszelidítette. Öt perccel a szünet előtt újra betalált a PSG: Messi vesztett labdát a pálya közepén, Verrati indította a jobb oldalon induló Draxlert, aki kilőtte a hosszú sarkot.



A második félidőre is a házigazdák jöttek ki lendületesebben, az 55. percben meg is szerezték a harmadik góljukat: Di María 20 méterről lőtte ki a hosszú sarkot, Ter Stegen hiába nyújtózkodott, esélye sem volt elérni a pazarul csavart labdát.



Három perccel később Kurzawa beadására az Umtitit megelőző Cavani érkezik a kapu elé, de centikkel lemarad a labdáról. A 71. percben Cavani megszerezte pályafutása első gólját a Barcelona ellen: Meunier cselezte ki zseniálisan Neymart, jó 40 méteren keresztül vezette a labdát, majd indította az uruguayit, aki futtából védhetetlenül lőtt a rövid sarokba.



A 79. percben végre a Barcelona is eljutott egy helyzetig, de Neymar lövése elkerülte a kaput. Négy perccel később egy szöglet után szépíthettek volna a katalánok, de Umtiti közvetlen közelről kapufát fejelt.

Előnnyel utazhat Dortmundba a Benfica

A Benfica 1-0-ás győzelmet aratott hazai pályán a Borussia Dortmund ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzésén, így a portugál csapat előnyből várhatja a két hét múlva esedékes visszavágót.

A vendégek egyből támadólag lépek fel a lisszaboni Estádio da Luzban, míg a Benfica kontrákból jutott el az ez ellenfél kapujához. A 10. percben egy labdaszerzés után ígéretes helyzetet alakított a Dortmund, de Aubameyang 10 méterről csúnyán a kapu fölé lőtt. A folytatásban is a német csapat uralta a játékost, ám a portugálok az utolsó pillanatokban valahogy mindig meg tudták menteni kapujukat a góltól. A 23. percben Dembele közelről célozhatta meg Ederson kapuját, a lövés után a Benfica egyik védőjében akadt el a labda.



A lisszaboniak sok esetben lestaktikával hatástalanították a dortmundi támadásokat. Labdabirtoklásban is a vendégegyüttes dominált, a kaput azonban nem tudta veszélyeztetni, Aubameyang és Dembele nem egyszer lesen volt. A 38. percben a kapu torkánál középen érkező Aubameyang éppenhogy lemaradt egy beadásról. Az első félidőben egyik csapatnak sem volt kaput eltaláló lövése.



Úgy tűnt, a második játékrészre nagyon elszántan jöttek ki a lisszaboniak, és igyekezetüknek gyorsan meglett az eredménye, hiszen a 49. percben megszerezték a vezetést. Egy szöglet után Mitroglou fejelt a kapuba (1-0). Kilenc perccel később óriási lehetősége adódott az egyenlítésre a Dortmundnak. A portugálok egyik védője kézzel ért a labdához a tizenhatoson belül, a játékvezető pedig tizenegyest ítélt. A büntetőből Aubameyang a kapu közepe felé lőtt, Ederson azonban nem mozdult el, így védeni tudott.



A hátralévő idő dortmundi támadásokkal telt, de igazán veszélyes helyzeteket nem tudtak kialakítani a pontatlanul játszó vendégek. A legnagyobb lehetőségük talán a 84. percben adódott, a hazaiak kapusa, Ederson azonban nagy bravúrral védte a csapattársán megpattanó lövést.

Eredmények, nyolcaddöntő, első mérkőzés:

Benfica (portugál)-Borussia Dortmund (német) 1-0 (0-0)

gólszerző: Mitroglu (48.)



Paris Saint-Germain (francia) - FC Barcelona (spanyol) 4-0 (2-0)

gólszerzők: Di María (18., 55.), Draxler (40.), Cavani (72.)



A visszavágókat március 8-án rendezik.

m4sport.hu