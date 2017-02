Izgalmasnak ígérkezik Trump és Netanjahu találkozója

2017. február 15. 10:43

Ez lesz az első személyes találkozójuk Trump beiktatása óta, szakértők szerint a mostani tárgyalások évekre befolyásolhatják a közel-keleti régiót.

A két vezető minden bizonnyal megvitatja a palesztin-izraeli béke elérésének lehetőségeit, és nyilván szóba kerülnek majd a Netanjáhúék által kihirdetett további ciszjordániai telepesház-építések is, Irán úgy általában, illetve a szíriai konfliktus.

Donald Trump kampányában már elhintette annak tervét, hogy az Egyesült Államok izraeli nagykövetségét Tel-Avivból Jeruzsálembe költöztetné, ezért meglepő lenne, ha erről nem tárgyalnának a felek. Ugyanakkor egy ilyen lépés egészen bizonyosan magára haragítaná nem csak a palesztinokat, de a teljes muzulmán világot.

Sean Spicer, a Fehér szóvivője szerint az elnök egy átfogó békekoncepción dolgozik, ami véget vetne a palesztin-izraeli szembenállásnak. Hozzátette, akkor is szeretnék ezt elérni, ha nem jön létre az úgynevezett kétállami megoldás, ami a független és egymást mellett békében élő Izraelt és Palesztinát jelenti.

Benjámin Netanjahu, izraeli kormányfő

Netanjáhu már többször is elkötelezte magát emellett a tervezet mellet, és ez volt az utóbbi évtizedek régiós amerikai diplomáciájának a célja is. Annak ellenére is, hogy Donald Trump elődje, Barack Obama leköszönése előtt a béke hátráltatójának nevezte az újabb izraeli telepes építkezéseket.

Az izraeli vezetés korábban felajánlotta a palesztinoknak az autonómia lehetőségét, ugyanakkor ők egy Ciszjordániát és Gázát is magába foglaló független államot szeretnének, amelynek fővárosa Kelet-Jeruzsálemben van, csakhogy ezt Izrael az 1967-es hatnapos háború során elfoglalta.

Az izraeli miniszterelnök távozása előtt találkozik még Mike Pence alelnökkel is.

hirado.hu - Al Jazeera