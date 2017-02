Stabilizálta a sertésstratégia az ágazat helyzetét

2017. február 15. 20:25

Stabilizálta a sertésstratégia az ágazat helyzetét - mondta a Vágóállat és Hús Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (VHT) titkára szerdán az MTI-nek.

Menczel Lászlóné hozzátette, a sertésállomány a stratégiában megfogalmazottakkal ellentétben nem emelkedett, napjainkban is hárommillió körüli, ugyanakkor a 2012-ben a szaktárca által meghirdetett stratégia legfontosabb eredménye, hogy az ágazat túlélte az elmúlt évek válságos időszakait.



Elmondta, az ágazat rendkívüli módon megsínylette például az orosz embargó közvetett hatását. Jóllehet a magyar tenyésztőknek és feldolgozóknak nem meghatározó az orosz piac, az embargó miatt bennragadt európai uniós készletek jelentősen rontották a magyar ágazat piaci pozícióját. Így például az uniós árutöbblet alacsony piaci árakat okozott az EU tagállamaiban, mivel a felhalmozott készleteket főként az unióban szerették volna eladni. Így például a múlt évben Magyarországra nagy mennyiségű sertéshús érkezett Spanyolországból. Ennek negatív hatását a sertésstratégia ellensúlyozta azzal, hogy csökkent a magyar sertés tőkehús általános forgalmi adója (áfa) 27-ről 5 százalékra.



A titkár elmondta, ezzel folytatódott az áfa-mérséklésének tendenciája, ami 2014-ben kezdődött, amikor az élő sertés és a félsertés áfája 27-ről 5 százalékra csökkent. Ez fehérítette az ágazatot és jelentősen mérsékelte a feketegazdaság 40-50 százalékra becsült arányát, ami a fogyasztás bővülésén keresztül relatíve növelte a sertésszámot is - tette hozzá.



Negatívan hatott viszont az ágazatra a PRRS-mentesítés - a sertésállományok reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától (PRRS) való mentesítés -, mivel a fertőzött állományokat le kellett ölni. Emellett a nyomott termelői árak szintén a termelési kedv csökkenéséhez vezettek - fejtette ki.



Ugyanakkor pozitív fejlemény Menczel Lászlóné szerint az, hogy a termelői árak az elmúlt év közepétől ismét emelkednek. A növekedés elérte a kilogrammonkénti 100 forintot, ami így most 400 forint körüli, ami ösztönzi a termelési kedvet is. Jó hatással van tenyésztésre a tenyészkoca-állatjóléti támogatás bevezetése és a sertéstartóknak fizethető állatjóléti támogatások megemelése is - mondta.



A sertésstratégia eredményei közé sorolja a VHT titkára a kiváló minőségű sertéshús (kms) védjegy bevezetését is. Az akkreditált védjegy használatát - amit a VHT engedélyez - eddig 110 termelő és 35 vágó-, valamint feldolgozó üzem kapta meg. A védjegyes termelők évente mintegy 2 millió sertést tenyésztenek, a minősített vágókapacitás pedig eléri 3 milliót.

MTI