BL - A Bayern München porrá zúzta az Ágyúsokat

2017. február 15. 23:18

A Bayern München szerdán hazai pályán lehengerlő játékot nyújtva 5-1-re legyőzte az Arsenalt a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzésén.

Bár a Bayern München a mostani idényben nincs túl impozáns formában, az Arsenal játékosai már a meccs előtt sejthették, hogy piszkosul nehéz dolguk lesz a müncheni Allianz Arénában. Ennek megfelelően kezdődött a mérkőzés, a bajorok hamar átvették az irányítást és az első kapura lövés is a vörös mezesektől érkezett: a 8. percben a chilei Arturo Vidal tesztelte a kolumbiai David Ospinát, utóbbi azonban ekkor még nem jött zavarba. Három perccel később viszont már tehetetlen volt: nem meglepő módon Arjen Robben a jobb szélről húzott befelé és ballal szépen felkanyarította a labdát a hosszú felsőbe.



A gól után hosszú ideig momentuma sem nagyon volt az Arsenalnak, a labdabirtoklás tekintetében a 25. percben zavarba ejtő fölényben voltak a bőrnadrágosok, a Bayern ugyanis 72%-ban dédelgette a játékszert. Az angol csapat előtt a 27. percben adódott az első lehetőség, de a szabadrúgást ha némi üggyel-bajjal is, de hárította Manuel Neuer. A meccs összképét nézve az ember azt hihette volna, hogy ezután futószalagon jönnek majd a müncheni helyzetek, ám ehelyett, mint derült égből a villámcsapás, úgy érkezett az Arsenal büntetője: a 29. percben Robert Lewandowski a tizenhatoson belül megrúgta Laurent Koscielnyt. Az ítéletvégrehajtást Alexis Sánchez vállalta magára, Neuer azonban elsőre védte a chilei lövését, aki némi ügyetlenkedést követően végül csak bevette a hazaiak kapuját.



A meccs 35. percében a bírók kerültek a középpontba, mert David Alaba jobb oldali beadása Héctor Bellerín kézfején csattant, a büntető viszont elmaradt. Fellélegezhetett tehát az Arsenal, amely meg is rázta magát, s a 39. percben szépen szőtt akció végén Granit Xhaka kínálta meg a müncheni kaput, de a svájci tizenhat méterről leadott bombáját olyan puhán ölelte magához Neuer, mintha csecsemőt karolt volna.



Az első felvonás ráadásában biztos, ami biztos Mesut Özil még talpra ugrasztotta a két tábort, közeli próbálkozásának azonban Neuer útját állta. A félidei 1-1-es állás mindent összevetve az Arsenalra nézve festett hízelgően.

A második félidő elején Arséne Wenger lecserélte csapatkapitányát, Koscielnyt, ami az elkövetkezendő perceket tekintve óriási baklövés volt. A Bayern München ugyanis gyors egymásutánban kétszer is megverte a londoniak védelmét: az idény végén visszavonuló Philipp Lahm az 53. percben jobb oldalról pazar beadással ajándékozta meg Lewandowskit, aki Shkodran Mustafit túlugorva a kapuba bólintott (2-1), majd három perc múlva szépségdíjas összjátékot követően Thiago váltotta gólra Lewandowski sarkas passzát (3-1).



A Bayern pedig akár a cápa, megérezte a vérszagot, és óriási nyomást gyakorolt az Ágyúsokra: a 61. percben nagy kavarodás alakult ki az Arsenal tizenhatosán belül, melynek végén a felsőlécen landolt a labda, a kipattanóra Robben érkezett, a góltól pedig csak hősies "kapusa", a kézzel hárító balhátvéd, Kieran Gibbs mentette meg az Arsenalt. A bíró és asszisztense ezt az esetet sem szúrta ki.



A vendégek kapusa, Ospina meg is irigyelte csapattársa bravúros "védését", és a 63. percben ő is bemutatott egy hatalmas bravúrt. Más kérdés, hogy a szögletből rögtön jött a negyedik müncheni találat, a mezőny egyik legjobbja, Thiago tizenkilenc méterről újra bevette az Arsenal kapuját.



A Bayern Vidal révén a 68. percben közel járt az ötödik gólhoz, de az Arsenal kapusa nagyot nyújtózva védte a chilei távoli löketét. Ami viszont késik, az nem múlik, a 86. percben beálló Thomas Müller két perce volt a pályán, mikor egy a londoniak védelmét teljesen szétziláló bajor akció végén a hálóba lőtt, kialakítva ezzel az 5-1-es végeredményt.



Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő, első mérkőzés:

Bayern München-Arsenal 5-1 (1-1)

gólszerző: Robben (17.), Lewandowski (53.), Thiago (56., 64.), T. Müller (88.), ill. Sánchez (29.).

Kényelmes Real-siker Ronaldo-gól nélkül is

A Real Madrid hazai pályán 3-1-re legyőzte a Napolit a BL-nyolcaddöntő első mérkőzésén, amelyen ismét gól nélkül maradt Cristiano Ronaldo. A portugál zseni több mint 500 perce gólképtelen.

Fél perc sem telt a mérkőzésből és már vezethetett volna a Real, ám Benzema ballábas lövését követően Pepe Reina a helyén volt. Túl sokat így sem kellett várni az első gólra, más kérdés, hogy azt nem a hazaiak, hanem a némi meglepetésre a nápolyi gárda szerezte. A 8. percben Hamsik ugratta ki Insignét, aki igazítás nélkül, harmincon túlról, jobb belsővel tekert a tizenegyes pont magasságában lődörgő Keylor Navas mellett a kapu bal oldalába, klasszis meglátás volt a nápolyi születésű csatártól (0-1).



Az első gólnál kicsit elalvó Carvajal a 18. percben egy mesteri beadással javított. A spanyol jobbhátvéd külsővel középre tekert labdáját Benzema stukkolta öt méterről a kapuba (1-1). Nem lehetett panasz az első félidőre, tempós, szórakoztató futballt láthattak a nézők, elsősorban a Realnak köszönhetően. A 42. percben ismét Benzema előtt adódott komoly lehetőség, de Reináról a kapufára, onnan pedig szögletre pattant a labda, így 1-1-es eredménnyel vonulhattak a szünetre a csapatok.

A fordulást követően tovább robogott a Madrid. Négy perc elteltével Ronaldo húzott el a jobb szélen, majd az alapvonalról tálalt a második hullámban érkező Toni Kroos elé, aki nagyon okosan passzolt a tizenhatos vonaláról a bal alsóba (2-1). Öt perccel később, az 54. percben ismét rázhatták az öklüket a madridi hívek. Casemiro Raul Albiol felszabadítása után kapásból, védhetetlenül bombázott jobbal a nápolyi kapu jobb oldalába (3-1).



A Napoli hiába kapcsolt egy sebességgel fentebb kétgólos hátránya tudatában, az utóbbi hetekben kirobbanó formában játszó Mertens még kaput sem talált nagy helyzetben és Insigne távoli lövése is messze fölé szállt. A túloldalon James Rodriguez válthatta volna gólra Kroos ütempasszát, de Reina eszén nem tudott túljárni a kolumbiai. A 81. percben góllá érett a vendégek második félidei mezőnyfölénye, de a spanyol Callejon találata egyértelműen lesről született, amit a játékvezető észrevett. A folytatásban nem változott az eredmény. Kényelmes helyzetből várja a visszavágót a Real Madrid, ám minden bizonnyal forró percek elé néz Nápolyban.



Eredmények, nyolcaddöntő, első mérkőzés:

Real Madrid (spanyol)-Napoli (olasz) 3-1 (1-1)

gólszerző: Benzema (18.), Kroos (49.), Casemiro (54.) ill.Insigne (8.)

m4sport.hu