Munkaügy - Lemondott jelöltségéről Andrew Puzder

2017. február 16. 08:08

Lemondott jelöltségéről a munkaügyi tárca élére kiszemelt Andrew Puzder, aki azután határozott így, hogy előzőleg republikánus szenátorok egy csoportja ezt kérte Donald Trump amerikai elnöktől.

Andrew Puzder maga jelentette be, hogy visszalép a jelöltségtől. Közleményt adott ki, amelyben tudatta, hogy visszavonta nevét a csütörtöki szenátusi meghallgatásról és a szavazásról. "Gondos mérlegelés és a családommal történt megbeszélés után visszavonom jelöltségemet a munkaügyi miniszteri posztra" - olvasható a közleményben.



A CNN hírtelevízió és a Politico című lap egyaránt arról számolt be, hogy egyes republikánus szenátorok szerint nem lesz meg az Andrew Puzder kinevezéséhez szükséges megfelelő szenátusi voks, ezért azt szorgalmazták az elnöknél, hogy még a csütörtöki szavazás előtt vonja vissza Puzder jelölését.



A munkaügyi miniszteri posztra jelölt Puzder támadások kereszttüzében állt: részben, mert kiderült, hogy bejárónőként egy illegális bevándorlót foglalkoztatott, részben pedig mert előkerült és a szenátusban körözték azt az évtizedekkel ezelőtt készült tévéműsor-felvételt, amelyben Puzder akkori felesége családon belüli erőszakkal vádolta meg őt. Puzdert, aki egy gyorsétterem-hálózat elnök-vezérigazgatója volt, bírálatok érték azért is, mert korábban ellenezte az Obama-kormányzat javaslatát, amely a minimálbér óránkénti 15 dollárra történő emelését irányozta elő a jelenlegi 7 és fél dollár helyett, s kritikát fogalmaztak meg vele szemben azért is, mert a gyorsétterem-hálózat több reklámjában bikinis lányok majszoltak hamburgereket.



Négy republikánus szenátor jelezte, hogy valószínűleg nem szavazza meg Puzdert, és sajtóhírek szerint mások is ezt fontolgatták.



A CBS televízió szerda délutáni beszámolója szerint a Fehér Ház is fontolóra vette a jelöltség visszavonását.



A már többször is elhalasztott szenátusi szavazás a jelenlegi állás szerint csütörtökön lesz.

MTI