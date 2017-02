Háárec: nem kerül le a napirendről a kétállami megoldás

2017. február 16. 11:34

Hosszabb távon vissza fog térni a napirendre a kétállami megoldás, vagyis a palesztin állam megteremtésének kérdése, még ha Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök találkozóján egy új, átfogó közel-keleti békekezdeményezésre került is a hangsúly - vélekedtek a Háárec című izraeli újság által megkérdezett elemzők a két vezető szerdai washingtoni találkozóját értékelve.

A lap csütörtöki számában az egyik szakértő, Barak Ravid úgy fogalmazott, hogy a sajtótájékoztató "belső ellentmondásaiból mindennél világosabban kiderült", hogy Donald Trump és emberei "legjobb esetben is csak igen korlátozottan ismerik" az izraeli-palesztin konfliktust, és nagyon messze vannak az összefüggő stratégia kidolgozásától.



Az egyállami (közös izraeli-palesztin államalakulatra épülő) megoldás elfogadásával Trump felvetette Izrael kétnemzetiségű országgá alakításának lehetőségét, ami ellentétes a cionizmus gondolatával, noha ennek jelentőségét ő maga valószínűleg nem ismerte fel. Belső ellentmondást jelez, hogy ugyanakkor a telepes építkezések korlátozását is kérte Netanjahutól, akárcsak elődje, Barack Obama 2009-ben.



Egy másik elemző, Hemi Salev szerint Benjámin Netanjahu teljes joggal mosolygott elégedetten az újságírók előtt, hiszen még soha nem fogadták ekkora tisztelettel a Fehér Házban. Salev úgy látja, az is örömmel töltheti el az izraeli kormányfőt, hogy Obamával szemben Trump szinte semmit sem tud a közel-keleti viszályokról, és így ő határozhatja meg az amerikai elnök tudásának alapjait.



Salev szerint azonban a kétállami megoldás mindenképpen visszatér, mert ha regionális békében gondolkodnak is, az átfogó egyezményben részt vevő arab államok nem mondanak le a palesztin állam létrehozásáról. Ezért előbb-utóbb elkerülhetetlenül konfliktusok fognak kialakulni Jeruzsálem és Washington között, és a kapcsolatok "hőfokában" a sajtótájékoztató emelkedett hangulata után visszaesés következik - vélekedett Salev.



Cvi Barel elemzésében azt hangsúlyozta, hogy - a washingtoni sajtótájékoztatón megfigyelt optimizmus ellenére - az egész térségre kiterjedő békeegyezmény valójában csak Benjámin Netanjahu vágyálma, ugyanis az arab államok a kapcsolatok normalizálásához előfeltételként szabták meg az izraeli visszavonulást Ciszjordániából.

MTI