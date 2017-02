Feltételezett tömegsír után kutatnak Észak-Koszovóban

2017. február 16. 16:27

Feltételezett tömegsír után kutatnak az észak-koszovói Kosovska Mitrovicában egy egykori dzsámi helyszínén - jelentette a pristinai és a belgrádi sajtó csütörtökön.

A muzulmán vallási objektumot az 1998-1999-es szerb-koszovói konfliktus idején rombolták le, és a gyanú szerint a környéken egy tömegsír is lehet, az azonban egyelőre nem tudható, hogy szerb vagy albán nemzetiségű áldozatok fekhetnek-e benne.



Koszovót túlnyomó többségében albánok lakják, de a szerbek vallásuk és kultúrájuk bölcsőjének tartják a területet. Az 1998-99-es koszovói háború végén a NATO 78 napon át tartó légicsapásokkal távozásra kényszerítette a területről a jugoszláv hadsereg és a szerb rendőrség egységeit, Koszovót pedig az ENSZ ideiglenes igazgatása alá helyezték. A koszovói konfliktusban több mint tízezer ember vesztette életét, zömmel albán nemzetiségűek, de szerbek, romák és mások is voltak a halálos áldozatok között. Ezenfelül 1660 embert azóta is eltűntként tartanak számon.



A terület 2008-ban kikiáltotta függetlenségét Szerbiától, amit Belgrád azóta sem hajlandó elismerni, és továbbra is déli tartományának tartja Koszovót. Szerbián kívül Oroszország és Kína (mindkettő az ENSZ Biztonsági Tanácsának vétójoggal rendelkező, állandó tagja), illetve öt uniós tagállam - Spanyolország, Szlovákia, Románia, Görögország és Ciprus - sem tartja független országnak Koszovót, míg a világ több mint száz állama szerint a terület önálló.



Prenk Djetaj, az eltűnt személyekkel foglalkozó koszovói bizottság elnöke szerint a tömegsírok feltárására azért van szükség, hogy az információk birtokában megkezdődhessen végre a megbékélés a szerbek és a koszovói albánok között.

MTI