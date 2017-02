Pintér: évről évre csökken a nők elleni erőszak

2017. február 16. 19:22

Évről évre csökken a nők ellen elkövetett erőszakos bűncselekmények száma - derült ki a belügyminiszternek csütörtökön a parlament honlapján közzétett írásbeli válaszából.

Pintér Sándort az LMP-s Szél Bernadett kérdezte a nők elleni erőszak statisztikai adatairól.

A belügyminiszter több oldal statisztikát osztott meg, amely 2010-től minden évre vonatkozóan tartalmazza a különböző, nők ellen elkövetett erőszakos cselekmények számait, többek között a rablási, zsarolási, testi sértéses, emberölési, szexuális bántalmazási adatokat.

A miniszteri válaszból kiderült, hogy az összes bűncselekményt összesítve 2010-ben még több mint ötezer, 2016-ban viszont 3210, nők ellen elkövetett bűncselekményt regisztráltak. Ezek többsége testi sértés volt.

A 2010-es évek elején még ezer felett volt a nők elleni rablások száma, ezek száma is csökkent az elmúlt években, 2016-ban már csak 389 történt.

A regisztrált erőszakos közösülésék száma 2010-ben 241 volt, tavaly csak 10 ilyen esetet jelentettek. Az emberölés 100 körüli számban fordult elő az elmúlt években, tavaly 88-at regisztráltak.

Szintén csökkenő tendencia figyelhető meg a hozzátartozók sérelmére elkövetett erőszakos, valamint a halált okozó bűncselekmények női sértettjeinek számában. Az erőszakos bűncselekmények közül 2010-ben még 1665, tavaly pedig 1176 ilyen esetet regisztráltak. A hozzátartozók sérelmére elkövetett halált okozó bűncselekmények között 2010-ben 69, 2016-ban 47 esetet regisztráltak.

Az emberölés, erős felindulásban elkövetett emberölés és halált okozó testi sértés száma összesítve az elmúlt években mindig 100 körül alakult. A halált okozó személy elleni erőszakos bűncselekmények női sértettjeinek száma 2010-ben volt a legtöbb 123, a legkevesebb (90) 2011-ben, tavaly valamivel több, 96 ilyen eset történt.

A belügyminiszter által megosztott táblázatokból az is kiderül, hogy a partner vagy volt partner által elkövetett személy elleni erőszakos bűncselekmények sértettjeinek száma is csökkenő tendenciát mutat. Emellett az is kiderül, hogy a sértettek nemi megoszlását tekintve a női sértettek aránya minden évben 80 százalék felett alakult, volt hogy csaknem elérte a 90 százalékot.

mti