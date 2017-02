Óriási csapást mérhetnek az Iszlám Államra a törökök

2017. február 17. 14:50

A török hadsereg már majdnem átvette az irányítást az Iszlám Államtól az észak-szíriai al-Bab városában. A település stratégiailag nagyon fontos és megszerzése jelentősen növelné a törökök befolyását a térségben

Al-Bab Aleppótól nem messze északkeletre, a török határtól 30 km-re délre helyezkedik el. A várost már tavaly augusztus óta próbálja megszerezni a török hadsereg, nem utolsósorban a kurd milícia előtt és elől, akik itt is harcolnak az Iszlám Állammal szemben.

A törökök szerint az országot érő sorozatos terrortámadásokat részben al-Babban tervezték és onnan irányították.

A hadsereg közleménye szerint a régióért indított offenzíva a végéhez közeledik, miután az utóbbi időben a terrorszervezet erői jelentősen megcsappantak.

Törökország részt vesz az iszlamisták elleni, Egyesült Államok vezette katonai koalícióban, ugyanakkor a két ország viszonya a NATO-szövetségesség ellenére is mélyponton van. Többek azért is, mert nem adták ki Fethullah Gülent a török hatóságoknak, akit a tavaly nyári puccskísérlet kitervelésével vádolnak, ezen kívül az amerikai támogatják is a kurd milíciákat az Iszlám Állam elleni harcban.

A törökök álláspontja szerint ezek a katonák a Kurdisztáni Munkáspárthoz erősen kötődnek, akik évtizedek óta fegyveres felkelést vívnak a kormánnyal szemben.

Erdogan elnök szerint al-Bab után a következő célpont Rakka lesz, ami jelenleg a kvázi központja az Iszlám Államnak.

Reuters/hirado.hu