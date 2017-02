Fidesz: az AI a migránsokat védi, nem a polgárokat

2017. február 17. 16:31

A Fidesz-frakció értékelése szerint az Amnesty International (AI) a migránsokat védi, nem az európai embereket és a magyar családokat.

A kormánypárti képviselőcsoport pénteken közleményben reagált arra, hogy az AI jogellenesnek nevezte a határőrizeti eljárás szigorításáról szóló törvénymódosítást.



A Fidesz azt írta, a szervezet bevándorláspárti, most is a migránsok jogait védi az európai polgárokkal szemben. Ezzel szemben a magyar kormány és kormánypártok mindent megtesznek azért, hogy megvédjék az európai polgárok és a magyar családok jogait - tették hozzá.



Véget kell vetni a migránsok ellenőrizetlen bevándorlásának - szögezte le a kormánypárti frakció, amely arra hivatkozott: "nem engedhetjük meg, hogy tisztázatlan státuszú bevándorlókkal legyen tele Európa".



A migráció és a vele járó terrorizmus már így is több száz európai ember életébe került - írták, az illegális bevándorlók őrizetbe vételéről szóló törvénycsomag céljaként megjelölve a magyar és az európai polgárok biztonságának növelését.

