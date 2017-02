Újabb bankot készül vásárolni az OTP Romániában

2017. február 17. 20:29

Az idén újabb bankakvizícióra készül Romániában az OTP, miután korábban a portugál Millennium Bankot vásárolta meg - nyilatkozta Diósi László, az OTP Bank Románia vezérigazgatója.

A hazai legnagyobb bank az MTI megkeresésére közölte: az OTP Bank stratégiai célkitűzései továbbra is változatlanok az akvizíciókat illetően: megvizsgálja a lehetőségeket és elsősorban azon országok állnak a fókuszban, ahol a bank jelen van, azonban piaci mérete nem éri el az optimális szintet.



Az OTP Bank Románia vezérigazgatója az Agerpres román hírügynökségnek nyilatkozva elmondta: több mint 1 százalékos piaci részesedésű helyi bankot szeretnének megvenni, mert az OTP Romániában 2-3 éven belül el akarja érni az 5 százalékos részesedést, ezt pedig nagyon nehéz teljesíteni pusztán organikus növekedéssel. A vezérigazgató nem nyilatkozott arról, hogy melyik bankról lenne szó.



Diósi László becslése szerint a következő öt-hat évben a jelenlegi 37 romániai bank közül néhány el fog tűnni vagy azért, mert felvásárolják őket, vagy be fognak zárni.



Úgy vélte, a román bankszektor nagyon stabil, az ágazat pénzügyi helyzete is jó, ezért nem tartja kizártnak új piaci szereplők megjelenését sem felvásárlások révén.



Az OTP romániai leánybankja 2 százalékos piaci részesedéssel rendelkezik a román piacon, ügyfeleinek száma meghaladja a 426 ezret, mintegy 1300 alkalmazottat foglalkoztat.



Az OTP Bank Románia 2014-ben vásárolta meg a Millennium Bankot a portugál Banco Comercial Portugues-től 39 millió euróért (mintegy 12 milliárd forint). A portugál bank romániai leányvállalatának 0,8 százalékos piaci részesedése volt a vételkor.

MTI