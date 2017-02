Pence: az USA erősebb lesz Trump vezetésével

2017. február 18. 11:36

Az Egyesült Államok minden eddiginél erősebb lesz Donald Trump elnök vezetésével, ki fog tartani a NATO-beli és európai szövetségesei mellett, de elvárja tőlük a védelmi kiadások növelését - jelentette ki Mike Pence amerikai alelnök szombaton az 53. müncheni nemzetközi biztonságpolitikai konferencián (MSC).

Beszédében Mike Pence hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok mindig Európa legnagyobb szövetségese volt, és az is marad. Donald Trump vezetésével Amerikai és szövetségesei erősek lesznek, "legszebb közös napjaink még előttünk állnak" - mondta az alelnök.



Amerika továbbra is kiáll a közös értékek, a szabadság, a demokrácia, az igazság és a jog uralma mellett, s felajánlja barátságát Európának és minden nemzetnek, amely "a vérét áldozta" ezekért az értékekért - tette hozzá.



Donald Trump beiktatási beszédét idézve, Pence kiemelte, hogy az Egyesült Államok senkire sem kényszeríti rá életmódját és értékeit, de mindenki elé "ragyogó példaként" állítja őket.



Az új washingtoni vezetés a védelmi kiadások nagymértékű növelését tervezi, hogy az Egyesült Államok minden korábbinál nagyobb katonai erőre tegyen szert és megfeleljen az új kihívásoknak. Így arra is törekszik, hogy "a digitális világban is annyira domináns legyen, mint a fizikai világban" - jelentette ki.



Ugyanakkor szövetségeseitől is elvárja védelmi képességeik fejlesztését - emelte ki Mike Pence. Mint mondta, "túl sokan, túl sokáig" nem tettek eleget a terhek megosztására vonatkozó kötelezettségüknek, ami "kiüresíti szövetségünk alapját". A 28 országot összefogó NATO-ban az Egyesült Államokkal együtt csupán öt tagország védelmi kiadásai érik el a hazai össztermék (GDP) 2 százalékát, de Donald Trump mindenkitől elvárja, hogy teljesítse a 2014-es csúcstalálkozón tett vállalását, és "világos, hiteles" módon vázolja fel, hogy miként éri el 2024-re a 2 százalékos szintet - hangsúlyozta az amerikai alelnök.



Megérett az idő arra, hogy mindenki többet tegyen a közös védelemért - mondta.



Az alelnök arról is beszélt, hogy az Egyesült Államok Oroszországtól is "számon kéri" vállalásait, elvárja, hogy maradéktalanul végrehajtsa az ukrán válság békés rendezésére kidolgozott minszki megállapodásokat, akkor is, ha Donald Trump lehetségesnek tartja az együttműködés új formáinak kialakítását.



MTI