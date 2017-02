Trump megerősítette híveinek korábbi ígéreteit

2017. február 19. 09:26

Donald Trump amerikai elnök megerősítette híveinek korábbi ígéreteit azon a választási rendezvényekre emlékeztető gyűlésen, amelyet a floridai Melbourne városában tartott szombat este.

A Florida középső részén fekvő Melbourne-ben néhány tüntető és az elnök rengeteg híve jelent meg. Donald Trump mellett ezúttal ott volt a first lady, Melania Trump is, aki a gyűlés kezdetén bemutatta férjét, majd elmondott egy imádságot, és ígéretet tett arra, hogy a nőkre és a gyermekekre vonatkozó kezdeményezéseivel minden amerikai érdekében tevékenykedik majd.



Donald Trump nyakkendő nélkül, kötetlen stílusban beszélt, s bevezetőjében azt hangsúlyozta, hogy "barátai és az emberek között" akar lenni. Dicsérő szavakkal szólt követőiről, híveiről, s "igazán nagyszerű mozgalomnak" nevezte táborát.



Ismét beszélt az amerikai-mexikói határra tervezett kerítés megépítéséről, hangsúlyozta, hogy lazít a gazdasági szabályzókon, és munkahelyeket teremt majd. Utalt a beutazásokat átmenetileg szigorító elnöki rendelkezésének bírói felfüggesztésére, és úgy fogalmazott: "készülök valamire a következő napokban". Majd hozzátette: "mi soha nem adjuk fel, soha!".



Trump elnök kitartott amellett, hogy a hamis sajtóhírek és tudósítások áldozata, s leszögezte, hogy egyes sajtóhírekkel ellentétben a Fehér Házban olajozottan mennek a dolgok, jóllehet, "nagy zűrzavart" örökölt. Ahogyan fogalmazott: a média "nem az igazat mondja", megvan a saját agendája. Ezt egyébként az elnöki gépen vele utazó újságíróknak is elmondta, még a nagygyűlés előtt. Kifejtette nekik, hogy azért kampányol mert "maga az élet is egy kampány, s Amerikát ismét naggyá tenni is teljes mértékben kampány". Majd hozzátette: "ez nem könnyű, kivált, ha a sajtóval is harcolni kell".



A nagygyűlés után - amelyet egy nagy reptéri hangárban tartottak - Donald Trump a Melbourne-től nem messze délre eső Palm Beachen lévő üdülőjébe, Mar-a-Lagóba ment. A víkend azonban munkával telik majd, az elnök ugyanis a tervek szerint a nemzetbiztonsági főtanácsadói poszt négy várományosával beszélget. "Sok jelöltem van, aki valóban akarja is ezt a munkát. Néhány napon belül meghozom a döntést" - mondta Trump az őt kísérő újságíróknak. S bár neveket nem mondott, Sean Spicer, a Fehér Ház szóvivője megnevezte azt a négy embert, akivel Trump vasárnap tárgyal. Ők Keith Kellogg nyugalmazott altengernagy, a nemzetbiztonsági tanács jelenlegi ügyvivő főtanácsadója, John Bolton, az Egyesült Államok volt ENSZ-nagykövete, Herbert Raymond McMaster altábornagy, és Robert Caslen altábornagy, a West Point katonai akadémia főparancsnoka.

MTI