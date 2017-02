LMP: beteg embereket foszt meg a segélytől a kormány

2017. február 19. 16:00

A Lehet Más a Politika (LMP) társelnök-frakcióvezetője szerint beteg embereket foszt meg a segélytől a kormány. Szél Bernadett vasárnapi budapesti sajtótájékoztatóján abszurdnak nevezte a foglalkoztatást helyettesítő támogatás megvonását azoktól, akik nem munkaképesek.

Az ellenzéki politikus azt mondta, 2015 és 2016 decembere között 114 ezerről 85 ezerre csökkent a segélyezettek száma a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint, 29 ezren tehát "eltűntek" a rendszerből. Mivel ugyanebben az időszakban a közmunkások száma is mérséklődött, ez a 29 ezer ember nem a közmunkaprogramba került be, vagyis jelenleg semmilyen állami támogatást nem kap - hívta fel a figyelmet.



A társelnök-frakcióvezető szerint a kormány máshogy kezdte értelmezni a törvényt. A betegséget, a rokkantságot eddig nem önhibának tekintették, újabban azonban már felróják az érintetteknek, s ezt az LMP elfogadhatatlan hozzáállásnak tartja - fűzte hozzá.



Szél Bernadett közölte: a munkaügyi hivatal törli a nyilvántartásból az egészségkárosodottakat, akik így elveszítik a jogosultságukat a 22 800 forintos foglalkoztatást helyettesítő támogatásra.



A folyamatok mögött - szerinte - az húzódik meg, hogy a kormány teljes foglalkoztatást akar, és ilyen módon szépíteni tudja a statisztikákat, de "a cél nem szentesíti az eszközt".



Az LMP törvénymódosítást kezdeményez annak érdekében, hogy ne lehessen megvonni a foglalkoztatást helyettesítő támogatást azoktól, akiket egészségi állapotuk miatt töröltek a munkaügyi nyilvántartásból - mondta a társelnök-frakcióvezető. Emellett túl szigorúnak tartják az egészségkárosodási támogatás jogosultsági feltételeit, ezért azt szeretnék elérni, hogy kevésbé beteg embereknek is folyósítsanak juttatást - tette hozzá Szél Bernadett.



A sajtótájékoztatón egy érintett is felszólalt. Faragó István, akit több mint húsz éve leszázalékoltak, és akitől tavaly decemberben minden állami támogatást megvontak, úgy fogalmazott, halálra ítélték, ki fog hűlni a saját lakásában.



Egy más témában feltett kérdésre az LMP társelnök-frakcióvezetője hangsúlyozta: bizonyos ügyekben hajlandóak együttműködni más ellenzéki pártokkal, politikai szövetségkötésben ugyanakkor nem gondolkodnak. Azt mondta, "sorcserét" szeretnének, alternatívát nyújtani az embereknek.

MTI